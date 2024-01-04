من هُنــا .. رابط الاستعلام عن أسماء منحة المليون ونصف للعائدين الوجبة 30 في العراق

قامت وزارة الهجرة العراقية عن طريق السيدة إيفان فائق وهي وزيرة الهجرة بالإعلان عن أسماء منحة المليون ونصف الخاصة بالوجبة رقم 30 لجميع الأسر النازحة، وقد وفرت روابط تساعد المستفيدين من معرفة أسماء المقبولين في هذه المنحة، وفيما يلي سنتعرف على كل ما يخص الخطوات اللازمة لمعرفة الأسماء التي تم قبولها في منحة المليون ونصف، وكذلك سوف نوفر لكم الرابط الخاص بالاستعلام عنها.

أسماء منحة المليون ونصف في العراق

قد تضمنت منحة الوجبة ال30 عدد 9000 أسرة عراقية قد نزحت بشكل كامل من أماكن سكنهم، ثم قررت العودة من جديد للمناطق ويمكنك رؤية أسماء المقبولين في هذه المنحة من خلال هذا الرابط، كذلك يمكنك الاطلاع على جميع أسماء المشمولين لهذه المنحة من خلال قناة التليجرام الخاصة بوزارة الهجرة، وقد أوضحت وزارة الهجرة العراقية أن الوجبة ال30 تشمل عدد 9000 أسرة عائدة لأماكنهم الأصلية في مختلف المحافظات العراقية، وهم الأسر الذين قد نزحوا منذ فترة من مناطقهم ثم أتوا إليها من جديد، على أن يتم اشتمالهم في منحة المليون ونصف الخاصة بالعائدين.

أسماء المشمولين بالوجبة 30 pdf

أوضح وزارة الهجرة العراقية أنه سيتم نزول منحة الوجبة 30 لجميع العوائل العائدة التي تشملها المنحة عبر البطاقة الذكية، كما أنها أشارت أن الوزارة قد حرصت على أن تقوم بصرف هذه المنحة لجميع العائدين بعد أن تم تأمين التخصيصات المادية للدفعات القادمة لهم، ولتحميل أسماء المشمولين في منحة المليون ونصف بالنسبة للوجبة ال30 بصيغة تحميل pdf عليك الضغط هنـا، ومن ثم سوف يكون باستطاعتك تنزيل كل الأسماء التي تم شمولها بمنحة المليون ونصف للوجبة الثلاثون.