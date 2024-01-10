الحق سجل .. وظائف شاغرة في بنك مصر بمرتبات مجزية 2023

تم الإعلان في بنك مصر عن توافر بعض الوظائف الخالية التي يمكنك العمل بها إذا كنت تمتلك كافة الشروط المطلوبة، وتم الإعلان عبر منصة لينكد إن الخاص ببنك مصر، حيث عرف عن بنك مصر بأن له دور كبير في العمل على تقليل نسبة البطالة بين أبناء مصر، وذلك يسعى المديرين على توفير العديد من الفرص في البنك، لمعرفة الشروط المطلوبة وكل التفاصيل تابع معي الكلمات الآتية.

وظائف شاغرة في بنك مصر

نوه بنك مصر عن بعض الوظائف التي يريد أشخاص للعمل فيها، وهي:

وظيفة Call center Specialist براتب يبالغ حتى 8500 في الشهر.

الشروط الواجب توافرها في المتقدم على وظيفة الكول سنتر

أن يكون متمكن جيد من اللغة الإنجليزية.

حاصل على مؤهل بكالوريوس في اي كلية.

يمتلك مهارات تواصل عالية.

الاماكن المتوفر العمل بها في وظائف بنك مصر

ليست كل الفروع التابعة لبنك مصر تريد موظفين، ولكن هناك فروع بعينها أعلنت عن حاجتها الى موظفين للالتحاق بالعمل بها، منها:

البنك المصري في منطقة الدقي.

البنك المصري في مدينة نصر.

البنك المصري في مدينة وسط البلد.

البنك المصري في مدينة الشروق

للتقديم على أحد وظائف بنك مصر من هنا.

مميزات ورواتب وظائف بنك مصر 2023

كما ذكرت مسبقًا أن رواتب بنك تبدأ من 7500 الى 8500 بالإضافة إلي بعض الحوافز التي قدمها البنك دعم للعاملين به، تصل إلى 14000 جنيه

المؤهلات والخبرات المطلوبة لوظائف بنك مصر 2023

أعلن البنك دعماً للخريجين الجدد عن رغبته في قبول أي خريج جديد في وظائف البنك المصري، ومن ضمن الخبرات اللازمة ما يلي: