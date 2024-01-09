الآن نتائج قرعة الحج في المغرب 2023 والشروط اللازمة

لقد قام الكثير من الأشخاص في جميع الأنحاء التي تخص بلاد المغرب بالقيام بالبحث عن النتائج الخاصة بقرعة الحج لعام 2023 وذلك بعد أن قد قامت الدولة بالإعلان عن أن بإمكان كل الأشخاص الذين قد قاموا بالتقديم لتلك القرعة الخاصة بالحج أن يعرفوا النتيجة الخاصة بتلك القرعة وذلك من خلال القائمة التي تحمل النتائج النهائية لتلك القرعة التي تخص الحج وأيضا قد تم توفير النتائج في صوره pdf، أيضا تم التصريح من قبل عن الوقت التي قد تم فيه الفتح للتمكن من التقديم وكان منذ العديد من الأشهر وقد استمر التقديم إلي عشرة أيام وسوف نوضح لهم الشروط الخاصة بتلك القرعة وأيضا كلا من المصاريف التي تم تحديدها.

نتائج قرعة الحج في المغرب

قام كل من بلاد المغرب والجهات المسؤولة بها بالإعلان أن الآن يمكن كل من تقدم لتلك القرعة أن يعرف النتيجة لقد تم الإعلان عنها من خلال الموقع الخاص بوزارة الأوقاف الإسلامية الخاصة ببلاد المغرب وأيضا قد تم الإعلان عن المصاريف المحددة لهذا الحج لتلك العام الحالي وأيضا العام القادم وقيمتها هي 6400 بعمله الدولار الأمريكي ويكون القيمة الخاصة بعمله الدرهم هي 63800 من الدرهم المغربي وأيضا وضحت الوزارة الخاصة بالأوقاف الإسلامية الخاصة ببلاد المغرب بالإعلان عن أن هذا المبلغ لا يتضمن المصاريف الخاصة بالحج.

شروط قرعة الحج 2023 المغرب

هناك بعض من الشروط التي قامت وزارة الأوقاف الخاصة ببلاد المغرب بوضعها حتى تتم الموافقة علي طلب التقدم للحج وهي شروط ينبغي توافرها وهي تكون: