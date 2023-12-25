الحق استلمه .. موعد استلام تابلت الثانوية العامة والأوراق اللازمة

يهتم الأشخاص الان بالتعرف على تاريخ استلام تابلت الثانوية العامة فمع قرب تاريخ بدء اختبارات الترم الأول للسنه الدراسية الحالية يزداد التساؤل من جانب عدد كبير للغاية من الطلبة والطالبات بالثانوية العامة عن هذا الموعد، وهو يكون من ابرز ما يعتني به الأشخاص في تلك الفترة الجارية، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم هذا الموعد بالتفصيل.

موعد استلام تابلت الثانوية العامة

بينت وزارة التربية والتعليم بمصر الموعد الذي يتعلق باستلام ثابت الثانوية العامة، حيث انها قالت ان التسليم قد بدا بالفعل منذ الشهر الماضي من نوفمبر 2023، والى هذا الوقت الجاري التسليم مستمر وسيظل مستمر حتى نهاية الشهر الجاري من ديسمبر 2023 وقد قامت الوزارة بوضع سلسلة من المستندات التي ينبغي ان يقوم الطلبة والطالبات بإحضارها لكي يقوموا باستلام التابلت.

المستندات المطلوبة للحصول على جهاز التابلت

قد نوهت وزارة التربية والتعليم أن تسلم جهاز التابلت للطالب هو أمر إلزامي لجميع طلاب المرحلة الثانوية وبالأخص طلاب شهادة الثانوية العامة لمواكبة التطور التكنولوجي، ومن الجدير بالذكر أن هناك مستندات ضرورية لا بد من أن تكون متوفرة لاستلام التابلت، من ضمنها:

نسخة من من بطاقة الأب

نسخة من إيصال سداد المصروفات المدرسية.

نسخة من شهادة الميلاد.

إفادة بتسلم الجهاز

سداد تأمين الجهاز

مواصفات جهاز التابلت

الجهاز بع برامج وتطبيقات متصلة بتحديثات تقوم الوزارة بإدخال الاختبارات والأسئلة عليه بصورة دورية خلال العام الدراسي ويتم سحبها من الجهاز بشكل تلقائي في نهاية العام الدراسي، وفيما يلي أبرز مواصفات التابلت: