مش هتلاحق على الإجازات .. قرار حكومي بإعطاء الموظفين إجازة 6 أيام في يناير 2024 | الإجازة 3 أيام متتالية على دفعتين

هناك خبر سعيد لكل الموظفين بخصوص الأجازات الرسمية والإجازات الأسبوعية في شهر يناير 2024، ولذلك هناك الكثير من المصريين والموظفين بشكل خاص تريد أن تعرف مواعيد تلك الإجازات، لأنهم سيأخذون 6 أيام أجازة تنقسم على دفعتين كل دفعة 3 أيام متتالية، حيث هناك مناسبات دينية ورسمية في شهر يناير القادم ومنهم عيد الميلاد المجيد الخاص بالمسحيين، وأيضاً ذكرى ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى عيد الشرطة المصرية.

أيام الإجازات الرسمية التي تنقسم على دفعتين

ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية سوف توافق يوم الخميس 25 يناير وبناءاً على ذلك سوف يأخذ الموظفين في الدولة 3 أيام بشكل متتالي، ولكن ذلك سوف يتم تحديده من قبل مجلس الوزراء، بعد الإعلان عن مواعيد الإجازات الرسمية في مصر في شهر يناير القادم.

وأيضاً يأتي عيد الميلاد المجيد الخاص بالأخوة المسيحيين سوف يوافق يوم الأحد 7 يناير 2024، وبناءاً على ذلك سوف يأخذ الموظفين في الدولة 3 أيام آخرين بشكل متتالي، لأن الموظفين في الدولة تأخذ يوم الجمعة والسبت أجازة أسبوعية رسمية، لكن ذلك أيضاً سوف يتم تحديده من قبل مجلس الوزراء، بعد الإعلان عن مواعيد الإجازات الرسمية في شهر يناير، ولذلك سوف يأخذ الموظفين 6 أيام إجازة تنقسم على دفعتين كل دفعة 3 أيام متتالية في يناير.

ما هي مواعيد الإجازات الأسبوعية الرسمية في يناير 2024؟

في كل شهر ميلادي توجد بعض الإجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظف بشكل رسمي، وتلك الإجازات تصل في شهر يناير إلى 8 أيام بالإضافة إلى اليومين الإجازة الخاصين بالمناسبات، ومواعيدهم كالآتي: