أخيرًا .. رابط استمارة توزيع أراضي الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

قدمت وزارة الإسكان والإعمار في دولة العراق عن بداية فتح التقديم من أجل الحصول علي مجموعة ألارضي القابلة للإسكان للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، حيث يمكن للذين يرغبون في التقديم للحصول علي رابط استمارة توزيع أراضي الرعايه الاجتماعية في العراق والتقديم الكترونيا.

استمارة توزيع أراضي الرعاية الاجتماعية

يمكن الحصول علي طلب منحة توزيع أراضي الرعاية الاجتماعية عن طريق هذا الرابط ويمكن لسكان دول العراق المستفيدين من خدمة الرعاية الاجتماعية ان يتقدموا للحصول علي قطع أراضي صالحة للإسكان وذلك طبقا لشروط معينة وهي كالتالي :

أن يكون المتقدم من أهل دولة العراق.

أن يكون المتقدم صاحب مسئوليه اسره ومتزوج.

ألا يكون المتقدم يمتلك أي مسكن او بحيازته أي قطعة أرض.

ألا يكون المتقدم يعمل في أي مصلحة حكومية.

خطوات التقديم

والذين يرغبون في تقديم للحصول علي أراضي سكنية في دولة العراق ويرغب ف التسجيل إلكترونيا، عليه اتباع الخطوات التالية:

يقوم بإنشاء حساب جديد علي الموقع

يقوم بإدخال بياناته الشخصية التي طلبت منه

عليه اختيار قطعة الأرض التي يرغب بيها ومناسبة له

عليه دفع مقدار من المبلغ مقدما للحجز .

المستندات المطلوبة للتقديم

يتطلب علي المتقدمين اخذ هذه المستندات التي ستذكر الي مكتب الرعاية الاجتماعية في المحافظة الذي يسكن فيها

إحضار صورة من الهوية الوطنية لدولته.

إحضار صورة من البطاقة التموينية.

إحضار صورة من شهاد الميلاد.

إحضار صورة من عقد الزواج .

وفي حاله الوفاة إحضار صورة من شهادة الوفاة للزوج

وسوف نقوم بإجراء قرعة بين أسماء الذين قدموا في هذه المنحة للحصول علي قطعة أرض سكنية، وبعدها سوف نقوم بإعلان عن أسماء الذين قد فازوا معنا في هذه القرعة علي الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان والأشغال العامة بدوله العراق.