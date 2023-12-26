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يانهار أبيض!! المرتب نصه هيتخصم .. خفض المرتبات من يناير 2024 لهؤلاء الموظفين
خصم نصف مرتبات الموظفين في بعض الحالات
هناك الكثير من الموظفين والعاملين في الدولة تتساءل وتبحث من خلال الإنترنت عن الحالات التي يتم فيها خصم نص مرتب الموظفين، وجاء ذلك بعدما قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن الكثير من القرارات الخاصة بالعاملين في الدولة من أهم تلك القرارات التي أقرت بها الحكومة هي أن يتم خصم نصف مرتب بعض الموظفين لمدة 6 أشهر في بعض الحالات.
الحالات التي يتم فيها خصم نصف مرتب الموظفين
قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن الحالات التي يتم فيها خصم نصف مرتب الموظفين، ومن أهم تلك الحالات الآتي:
- في حالة إذا كان الموظف قد تعدى نسبة الغياب المحددة عن العمل بدون وجود أي سبب لذلك، وبناءاً على ذلك قامت الحكومة في هذه الحالة بفرض خصم نصف مرتب الموظف لمدة ستة أشهر، وأيضاً في حالة زيادة تلك الغيابات والمخالفات والتعدى على قانون العمل، فمن الممكن أن يتم خصم المرتب بالكامل وفقاً لنص المادة رقم 64 في قانون العمل الجديد.
- في حالة إذا كان الموظف قد تم إصدار حكم قضائي بالسجن الافتراضي، فسوف يتم خصم نصف مرتبه.
ضوابط صرف مرتبات العاملين
إن قانون العمل الجديد قد نص على مجموعة من الضوابط، لكي يتم صرف مرتبات العاملين، ومن أهم تلك الضوابط الآتي:
- القيام بتأسيس مجلس أعلى بمرتبات الموظفين، وذلك عن طريق اختيار بعض من الأشخاص التي تكون ذات خبرة وقدرة على ضبط العمل واتحاد النقابات مع وجود توازن بين الموظفين.
- القيام بتأسيس مجلس قومي لمرتبات الموظفين، على أن يكون وزير التخطيط هو رئيس هذا المجلس، والهدف من ذلك هو تحديد قيمة الحد الأدنى للمرتبات، بالإضافة إلى محاولة التوازن بين سعر الأسواق ومرتب الموظف.
- القيام بتحديد نسبة من المرتب الأساسي علاوة من أجل العامل، على أن تكون النسبة لا تقل عن 7 % في السنة، وتبعاً لذلك سوف يتم تعيين اشتراك التأمين.
- القيام بصرف علاوة من أجل الموظف بالاتفاق مع المجلس القومي المرتبات، حتى يمكنه على القيام بالعمل مع تلك المشاكل الاقتصادية.