مش معقول هتاخد 5,000 جنيه هدية .. عرض مميز لعملاء البنك الأهلي المصري حتى 28 فبراير 2024

قام البنك الأهلي المصري من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بهم على الفيسبوك بالإعلان عن أبرز حملاته الإعلانية لكل عملائه وكل مستخدمين الأهلي نت والأهلي موبايل، حيث يقوم البنك الأهلي المصري من خلال تلك الحملة الإعلانية للأهلي نت والأهلي موبايل عن جائزة مالية بقيمة 5,000 جنيه مصري، وذلك في حالة إجراء معاملة مالية أو غير مالية باستخدام خدمة الأهلي نت والأهلي موبايل، وأضاف الإعلان إلى أن تلك الجائزة سوف تكون سارية حتى يوم 28 من شهر فبراير 2024 وبدأت تلك الفترة من يوم من 1 ديسمبر الماضي.

تفاصيل الحملة الإعلانية للبنك الأهلي المصري

عدد الفائزين في تلك الجائزة هم 125 فائز، ويتم تحديدهم بناءاً على أكبر عدد من النقاط التي يتم تجميعها من خلال عدد المعاملات المالية أو غير المالية التي يقوم العميل بإجرائها خلال فترة الحملة الإعلانية المعلنة.

قيمة الجائزة هي قيمة مالية قدرها 5,000 جنيه مصري لكل فائز.

شروط الحملة الإعلانية للأهلي نت والأهلي موبايل