التموين|..هل فيه زيادة في التموين في مارس 2024 مع بداية شهر رمضان المبارك؟ تعرف الحقيقة
هل فيه زيادة في التموين في مارس هو سؤال مهم لابد من معرفة إجابته نتيجة لحدوث العديد التغييرات بأسعار السلع مؤخرًا، وقد كان هناك أيضًا أزمة كبيرة بالسكر بعد وصول سعره حتى ٥٠ جنيه بالمحلات، ولذا فقد انتشرت بعض الأخبار عن وجود زيادة بالتموين خلال شهر مارس من أجل الارتفاع الحادث في الأسعار، ولذا سنتعرف في السطور التالية على مدى صحة هذا الخبر.
هل فيه زيادة في التموين في مارس
أوضحت وزارة التموين حصول المواطنين على كيس من السكر على بطاقتهم التموينية المحتوية على ثلاثة أفراد خلال شهر مارس القادم وسيكون هذا حتى يتم حل أزمة السكر وتعود الأسعار للسابق حين تتوفر كميات كبيرة منه خلال الفترة المقبلة، وقد ردت الوزارة على سؤال هل فيه زيادة في التموين في مارس بأن هذا ليس خبرًا صحيحًا وليست هناك زيادة على البطاقة التموينية، وأن الحصة المعروفة والأساسية للفرد كما هي بدون تغيير، حيث يحصل على ٥٠ جنيه كدعم تموين، وعدد ١٥٠ رغيف خبز لمدة ثلاثين يومًا بما يعادل عدد خمسة أرغفة خلال اليوم عن كل فرد.
أسعار سلع التموين لشهر فبراير ٢٠٢٤
نستعرض فيما يلي اسعار سلع التموين الخاصة بشهر فبراير ٢٠٢٤ والتي تأتي على النحو التالي:
- الكيلو من السكر المعبأ يتوفر بسعر ١٢.٦٠ جنيه تقريبًا.
- زجاجة زيت خليط وزن ٨٠٠ مللي تتوفر بسعر وقدره ٣٠ جنيه تقريبًا.
- الكيلو من الدقيق المعبأ يتوفر بسعر وقدره ١٨ جنيه.
- المكرونة وزن ٨٠٠ جرام تتوفر بسعر وقدره ١٣ جنيه.
- المكرونة وزن ٤٠٠ جرام تتوفر بسعر وقدره ٦.٥ جنيه تقريبًا.
- المربى أنواع وزن ٣٥٠ جرام تتوفر بسعر وقدره ١٦ جنيه.
- علبة جبنة وزن ١٢٥ جرام تتوفر بسعر وقدره ٤.٥ جنيه.
- عبوة التونة المفتتة تتوفر بسعر وقدره ١٨ جنيه.
- عبوة جبنة تتراباك وزن ٥٠٠ جرام تتوفر بسعر وقدره ٢١ جنيه.
- الفول المعبأ وزن ٥٠٠ جرام يتوفر بسعر وقدره ٩ جنيه.
- صابون تواليت وزن ١٢٥ جرام يتوفر بسعر وقدره ٧.٥٠ جنيه.
- مسحوق اوتوماتيك وزن ٨٠٠ كجم يتوفر بسعر وقدره ٢٥ جنيه.