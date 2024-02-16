التموين|..هل فيه زيادة في التموين في مارس 2024 مع بداية شهر رمضان المبارك؟ تعرف الحقيقة

هل فيه زيادة في التموين في مارس هو سؤال مهم لابد من معرفة إجابته نتيجة لحدوث العديد التغييرات بأسعار السلع مؤخرًا، وقد كان هناك أيضًا أزمة كبيرة بالسكر بعد وصول سعره حتى ٥٠ جنيه بالمحلات، ولذا فقد انتشرت بعض الأخبار عن وجود زيادة بالتموين خلال شهر مارس من أجل الارتفاع الحادث في الأسعار، ولذا سنتعرف في السطور التالية على مدى صحة هذا الخبر.

هل فيه زيادة في التموين في مارس

أوضحت وزارة التموين حصول المواطنين على كيس من السكر على بطاقتهم التموينية المحتوية على ثلاثة أفراد خلال شهر مارس القادم وسيكون هذا حتى يتم حل أزمة السكر وتعود الأسعار للسابق حين تتوفر كميات كبيرة منه خلال الفترة المقبلة، وقد ردت الوزارة على سؤال هل فيه زيادة في التموين في مارس بأن هذا ليس خبرًا صحيحًا وليست هناك زيادة على البطاقة التموينية، وأن الحصة المعروفة والأساسية للفرد كما هي بدون تغيير، حيث يحصل على ٥٠ جنيه كدعم تموين، وعدد ١٥٠ رغيف خبز لمدة ثلاثين يومًا بما يعادل عدد خمسة أرغفة خلال اليوم عن كل فرد.

أسعار سلع التموين لشهر فبراير ٢٠٢٤

نستعرض فيما يلي اسعار سلع التموين الخاصة بشهر فبراير ٢٠٢٤ والتي تأتي على النحو التالي: