هل حددت التأمينات الاجتماعية أسماء المستفيدين من زيادة معاشات مارس 2024؟ ومتى يتم صرف المعاش

أسماء المستفيدين من زيادة معاشات مارس سنتعرف عليهم بهذا المقال؛ حيث أنه هناك ما يزيد عن عشرة مليون مواطن يحصلون على معاشات بكل أرجاء الجمهورية، ومع انتهاء الشهر الحالي والإعلان عن وجود زيادة بقيمة الرواتب التي سيتم صرفها بشهر يناير، أصبح هناك أسئلة عديدة عمن سيكونون المستفيدين من تلك الزيادة والذين سنتعرف عليهم بالمقال التالي.

أسماء المستفيدين من زيادة معاشات مارس

توضيحًا للقرار الصادر من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات القومية فلن تكون أسماء المستفيدين من زيادة معاشات يناير ضمن من ستصرف لهم المستحقات بشهر مارس القادم ولكن لمن ستكون خدمتهم منتهية في بداية شهر يناير الماضي فحسب، بمعنى من يخرجون للتقاعد أو مستحقي المعاشات الآخرين سواء كان ذلك عن أنفسهم هم أو عن أشخاص آخرين.

الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

يمكن الآن أن يتم الاستعلام عن قيمة المعاشات باستخدام الرقم القومي باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الخاص بهيئة التأمينات القومية.

النقر فوق الأيقونة الخاصة بخدمات أصحاب المعاشات.

الضغط فوق استعلام عن بيانات ملف المعاش الأساسية.

الضغط فوق بدء الخدمة.

يتم إدراج البيانات المطلوبة داخل الحقول الخاصة بها.

ويتم في النهاية النقر فوق إرسال الطلب ومن ثم ستجد التفاصيل المتعلقة بمعاش المستفيد.

موعد صرف معاشات شهر مارس ٢٠٢٤

من المقرر أن يتم صرف المعاشات الخاصة بشهر مارس ٢٠٢٤ باليوم الأول بالشهر و المصادف ليوم الجمعة، لذلك من المتوقع أن يتم تبكير صرف معاش مارس ويظل مستمرًا لستة أيام متتابعة، وقد تم زيادة المعاش على النحو التالي في يناير الماضي، ولم تزل قيمة الزيادة الرئاسية الجديدة مجهولة:

تم زيادة المعاش من مبلغ ٥٣٠٠ جنيه حتى ٦٠٩٥ جنيه.

تم زيادة المعاش من مبلغ ٦٥٠٠ جنيه حتى ٧٤٧٥ جنيه.

وقد جاءت هذه الزيادة بسبب ارتفاع الاشتراك التأمين بكل من الحد الأقصى والأدنى؛ فقد زاد حد الاشتراك الأدنى من مبلغ ١٧٠٠ حتى ٢٠٠٠ جنيه، وزاد أيضًا حظ الاشتراك الأقصى من مبلغ ١٠٩٠٠ حتى ١٢٦٠٠ جنيه.