امتى بقى يبدأ صرف العلاوات الخمس للمعاشات 2024 الدفعة الثالثة+من هم الفئات المستحقة للعلاوات

صرف العلاوات الخمس للمعاشات قرارات جديدة اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساعدة أصحاب المعاشات في مصر، على مواجهة موجات التضخم وغلاء أسعار المعيشة، خلال الفترات الأخيرة التي شهدت إصلاحات اقتصادية ضخمة، والتي من شأنها زيادة قيمة المعاشات ومن ثم توفير احتياجاتهم.

صرف العلاوات الخمس للمعاشات

رفع أصحاب المعاشات في وقت سابق دعوة قضائية ضد وزارة المالية، لتوفير مخصصات مالية لصرف العلاوات الخمس للمعاشات، وفي عام 2019 حكمت المحكمة الإدارية العليا بإلزام الوزارة، بتدبير الحقوق المالية لأصحاب المعاشات الذين يطالبون بصرف 80% من العلاوات الخمس.

الفئات المستحقة للعلاوات الخمس

العلاوات الخمس هي معاش الأجر المتغير الذي صدر من مجلس النواب، وصدق عليه في مايو 2020 من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن المقرر أن يبدأ العمل بها منذ 2006 للمؤمن عليهم، وفي عام 2020 تم صرف العلاوات الخمس للمرة الأولى، وفيما يلي الفئات التي تستحق صرف العلاوات الخمس.

الخارجين على المعاش من يونيو 1987 إلى يونيو 2006.

أصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه شهريا، وقد حصلوا على علاوة كاملة في أكتوبر الماضي.

أصحاب المعاشات التي تتراوح معاشاتهم بين 2000 حتى 3000 وقد صرفوا علاوة قيمتها 21% في أكتوبر 2023.

أصحاب المعاشات الأعلى من 3000 جنيه وقد حصلوا على علاوة نسبتها 100% في أكتوبر السابق.

مواعيد صرف العلاوات الخمس

يتم صرف العلاوات الخمس للفئات السابق ذكرها على أربع دفعات متتالية في المواعيد التي حددتها هيئة التأمينات الاجتماعية كالتالي.