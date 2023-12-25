مبرووك لولو نجحت.. تردد قناة وناسة الجديد 2023 على النايل سات

أصبحت قناة وناسة من أهم وأبرز القنوات الفضائية التي تقوم على نقل وإذاعة العديد من البرامج الطفولية المختلفة، حتى أنه يمكن مشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الأطفال، إضافة إلى أن القناة تتميز بصورتها المميزة والواضحة، إضافة إلى عدم بثها لأي مشاهد مخلة، مما يمكن ترك الطفل أمام القناة دون خوف أو قلق، على أن يُراعي بأن القناة أخذت شهرة كبيرة في الوطن العربي، وبين المجتمعات الشرقية والإسلامية، ولذها أصبح من السهل إمكانية القيام بإستقبال القناة، وفقًا لما نوضحه لكم في هذا المقال.

تردد قناة وناسة الجديد

حتى يسهل القيام بإستقبال قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، عليك اتباع التالي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة النايل سات.

بينما التردد الخاص بقناة وناسة هو 11470.

معدل ترميز القناة يكون 27500.

استقطاب قناة وناسة فهو عمودي.

استقبل قناة وناسة الجديد

ويمكن القيام بإستقبال قناة وناسة على العرب سات، كما في البيانات التالية:-

تردد القناة يكون 11270.

معدل ترميز القناة 27500.

استقطاب القناة فهو أفقي.

خطوات استقبال قناة وناسة الجديد

هناك مجموعة من الخطوات الهامة للقيام بإستقبال قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للنحو التالي:-