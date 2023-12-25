عاجل.. بدء امتحانات منتصف السنة الدراسية في هذا الموعد

أعلنت وزارة التعليم عن اقتراب امتحانات منتصف السنة الدراسية لجميع الطلاب والطالبات في مختلف محافظات ومناطق المملكة العربية السعودية، مؤكدة بأن الامتحانات ستبدأ يوم الأحد المقبل على مستوى المدارس، بما شددت على جميع المدارس للاستعداد إلى هذه الامتحانات وتهيئة المناخ الملائم أما الطلبة لكي يتمكنوا من تأدية هذه الاختبارات التي تحدد مستقبلهم الدراسي واستمراريتهم لاستكمال العام.

امتحانات منتصف السنة الدراسية

وأوضحت وزارة التعليم، أن امتحانات منتصف السنة الدراسية تستمر إلى أسبوع كامل، بما يتم عقد الاختبارات عبر الحصص اليومية في المواعيد المعتادة، بما لا يتم الإخلال بسير اليوم الدراسي، وعقب الانتهاء سيتم عرض جميع النتائج عبر نظام نور الإلكتروني، بعد مراجعتها ورصد الدرجات بشكل واضح ودقيق، مؤكدة أن يوم 6 من شهر رجب القادم سيكون أخر موعد للقيام بإدخال كافة معايير التقويم ودرجات أعمال السن لكافة المراحل الدراسية الثلاث.

إدخال معايير التقييم الذاتي

وفي نفس السياق، فإن اللجان الإشرافية من قبل هيئة تقوم التعليم والتدريب، قاموا بتنفيذ الخطة الميدانية لجميع المدارس، حتى يتم متابعة أعمال التقييم الذاتي لكافة المدارس التي بدأت الوزارة وكذلك الهيئات في العمل بتطبيقها لهذا العام، ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان جودة الأداء المدرسي والعمل على تطويره عبر توفير بيانات موثوقة والقيام بتحليلها، وإعداد التقارير الخاصة بها على مستوى الأداء الدراسي.