التقديم على منحة الـ 450 ألف دينار عراقي طريقة وشروط التقديم حسب ما أعلنته وزارة العمل

تعمل وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق على توفير سبل عديدة خاصة للشباب والعاطلين عن العمل في ظل الظروف الراهنة لتعبر بهم الأزمة التي تمر بها البلاد من تراجع الحالة الاقتصادية، حيث قدمت العديد من البرامج تضامن مع هيئة الرعاية الاجتماعية مثل تقديم دعم شهري وغير ذلك ومن أهم ما تقدمه الآن من صور الدعم التي تساهم في توفير فرص عمل وتساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية منحة وزارة العمل، والتي نذكر شروطها وطريقة الحصول عليها في الأسطر التالية.

ما هي شروط التقديم على منحة وزارة العمل العراقية؟

لكي تحصل على منحة وزارة العمل العراقية، لابد أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:

أن يكون المتقد عراقي الجنسية. لا يمتلك المتقدم دخل ثابت أو راتب من الحكومة. لا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد.

طريقة التقديم على منحة وزارة العمل الجديدة في العراق

في حالة استيفاء الشروط السابقة تستطيع أن تقدم على المنحة الجديدة من وزارة العمل، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية. بعد كتابة رمز التحقق اضغط على دخول. اضغط على رابط التسجيل في المنحة الجديدة. ادخل البيانات الشخصية المطلوبة. ارفق المستندان المطلوبة. بعد الانتهاء من الخطوات السابقة راجع البيانات وتأكد من صحتها. اضغط إرسال الطلب.

بهذا تكون قدمت على منحة وزارة العمل، وعند ظهور كشوف المشمولين بها يمكنك الاستعلام عنها عبر منصة مظلتي، أو موقع الوزارة.

ما هي المستندات المطلوبة لمنحة وزارة العمل الجديدة؟

الأوراق والمستندات المطلوبة لمنحة وزارة العمل الجديدة في العراق هي كالتالي:

الهُوِيَّة الوطنية (صورة).

شهادات الميلاد، أو شهادة الجنسية (نسخة).

صورة حديثة للمتقدم.

البطاقة التموينية (صورة).

السجل المدني (صورة أو نسخة).

وقد حددت الوزارة قيمة المنحة وهي 450 ألف دينار عراقي، على أن يتم صرفها في خلال شهر يناير المقبل.