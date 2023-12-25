سيبي طفلك قدامها.. استقبل الان تردد قناة طيور الجنة بيبي الجدييد 2024 وتابع أروع الأغاني وأناشيد الأطفال بجودة عالية

تعتبر قناة طيور الجنة من أهم القنوات التي مازال البحث عنها مستمر بشكل كبير، فضلاً عن أن القناة تقوم بعرض العديد من البرامج التي تم الأطفال، وكذلك إذاعة الكثير من الأناشيد الدينية المختلفة، حتى أنه أصبح من السهل إمكانية استقبال قناة طيور الجنة بيبي، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها الجميع.

تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات

حتى يسهل القيام بإستقبال قناة طيور الجنة بيبي على النايل سات، يجب عليك اتباع التالي:-

القمر الصناعي الخاص بالقناة هو النايل سات.

تردد قناة طيور الجنة بيبي يكون 11274.

معدل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

استقطاب القناة يكون أفقي.

تردد قناة طيور الجنة عرب سات

كما أصبح من السهل إمكانية القيام بإستقبال قناة طيور الجنة بيبي على العرب سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي للقناة يكون عرب سات.

تردد القناة يكون 11073.

استقطاب القناة يكون أفقي.

خطوات استقبال قناة طيور الجنة بيبي

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستقبال قناة طيور الجنة بيبي، وفقًا لما يلي:-