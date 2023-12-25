شوف اسمك في الزيادة.. الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة 2024 العراق

لم يتبق سوى ساعات قليلة على صرف رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر 2023، حيث إن هذه الرواتب تأتي بقيمة الزيادة الجديدة التي أعلن عنها مجلس الوزراء العراقي، حيث إن الزيادات تُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة ملائمة لجميع المستفيدين، إضافة إلى تخفيف العبء الاقتصادي التي يمر به العديد من الدول، هذا وأن الزيادة المقرر صرفها تصل قيمتها إلى 100 ألف دينار عراقي، ولذلك سنوضح لكم في السطور التالية كيفية الإستعلام عن الرواتب بالزيادة الأخيرة.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

لكي تتمكن من الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، يُرجى القيام بإتباع الخطوات التي تتمثل في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزرة المالية.

الضغط على زر “الإستعلام عن رواتب المتقاعدين”.

ومن ثم يتم القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقدم.

النقر مباشرة على أيقونة “استعلام”.

ليتم في النهاية عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في العراق

جاءت أهم شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا لما يلي:-