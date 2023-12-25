“اعرف من هنا” وزارة العمل تُعلن شروط التقديم على منحة الـ 450 ألف دينار عراقي.. تعرف على الفئات المستفيدة

أعلنت وزارة العمل العراقية عن منحة الـ 450 ألف دينار عراقي لمختلف الفئات، حيث دفع هذا القرار الكثيرين للبحث حول هذا الأمر، حيث تسعى وزارة العمل لتوفير كافة المساعدات لجميع المواطنين لضمان لهم حياة جيدة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كافة بلاد العالم في الآونة الأخيرة، واليوم سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

منحة الـ 450 ألف دينار عراقي

هناك العديد من الشروط التي ينبغي توافرها لكي تتمكن من الحصول على منحة الـ 450 ألف دينار عراقي وجاءت هذه الشروط على النحو التالي وهي:

ضرورة أن يكون الشخص المتقدم على المنحة عراقي الجنسية.

ألا يكون الراغب في الحصول على المنحه لدية دخل ثابت.

ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 افراد.

كيفية التقديم على منحة الـ 450 ألف دينار

يتساءل المواطنين ممن تتوافر لديهم شروط الاستحقاق عن خطوات التقديم على منحة الـ 450 ألف دينار ولكي تتمكن من القيام بهذه الخطوة لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

انقر على تسجيل الدخول ثم اكتب كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

ارفق كافة المستندات المطلوبة ثم انقر على إرسال.

سيتم مراجعة طلبك والرد عليك بالقبول أو الرفض.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم على المنحة

حددت وزارة العمل العراقية مجموعة من الأوراق التي يجب توافرها والتي جاءت على هذا النحو وهي: