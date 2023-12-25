يا بختك لو من نصيبك.. التسجيل في منحة البطالة للمرأة المتزوجة الماكثة في المنزل 2023 وشرط الحصول عليها 

تبحث العديد من ربات المنزل في دولة العراق على منحة البطالة التي تقدمها الحكومة العراقية للمتزوجات منهن والماكثات في المنزل، حيث تقدم الحكومة العراقية دعم مالي شهري لجميع السيدات من ربات المنزل وبالأخص من يقومنا بتربية الأطفال الصغار ولا يمتلكون أي مصدر دخل ثابت حيث ترى الحكومة الجزائرية أن تلك الفئة من الشعب تحتاج إلى الدعم بشدة لذلك تقوم بتوفير بعض الأموال الشهرية لهن لدعمهن في مواجهة ظروف الحياة وغلاء المعيشة، ولكي يصل الدعم إلى مستحقيه حددت الحكومة الجزائرية بعض الشروط الواجب توافرها في ربات المنزل وهذا ما سنوضحه في هذا المقال بالإضافة إلى طريقة التسجيل في المنحة.

التسجيل في منحة البطالة للمرأة المتزوجة الماكثة في المنزل 2023

هناك بعض الخطوات التي حددتها الحكومة الجزائرية من أجل تسجيل السيدة في منحة البطالة، كل ما عليكي هو اتباع الخطوات التالية:-

في البداية توجهي بالذهاب إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل من هنا.

ثم قومي بتسجيل حساب على الموقع نفسه.

الآن قومي بالضغط على زر “منحة البطالة”.

بعد الضغط على زر منحة البطالة، ستجدين أمامك استمارة بيانات، قومي الآن بكتابة كافة التفاصيل الخاصة بك مثل الإسم وتاريخ الميلاد ورقم التعريفي وغيره.

بعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات الخاصه بك قومي الآن برفع المستندات المطلوب ارفاقها من أجل التسجيل.

بعد التسجيل بنجاح قومي بانتظار الرد الذي سيأتي من البرنامج بقبول التسجيل أو رفضه.

شروط الحصول على منحة البطالة للمرأة المتزوجة الماكثة في المنزل 2023

طبقا للحكومة العراقية فهناك بعض الشروط الواجب توافرها في السيدة للموافقة على المنحة وهي:-