بيان عاجل من وزارة التعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 جميع المراحل التعليمية

فرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من الضوابط الهامة الخاصة بأسئلة الإمتحانات للفصل الدراسي الأول، حيث إن هذه الضوابط والمعايير تشمل جميع المراحل الدراسية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى أن وضع أسئلة تم من قبل الإدارات التعليمية والمديريات، لكن وفقًا لمجموعة من الضوابط التي تمت مراعاتها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

ضوابط أسئلة الإمتحانات للمراحل التعليمية

حدد المركز القومي بعض الضوابط لأسئلة الإمتحانات، التي جاءت على النحو التالي:-

أن يتم وضع الأسئلة من المقرر الدراسي الذي تم تدريسه.

كذلك يتم توزيع الأسئلة على جميع نواتج التعلم للمادة وفقًا للوزن النسبي لها.

أن تتم الأسئلة في ورقة الإمتحان من الأسهل إلى الأصعب.

كما أن الأسئلة تكون محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

لابد وأن تستوفي الورقة الامتحانية جميع البيانات الأساسية من حيث “الصف، المادة، الزمن، الدرجة، الفصل الدراسي”.

جودة التنسيق في الورقة الإمتحانية بما يشمل الخط من حيث المسافات والسطور والهوامش.

كما أن زمن الإجابة على ورقة الإمتحانات يكون ساعة ونصف.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام يوافق يوم 1 من شهر يناير 2024، وذلك للصف الرابع الإبتدائي إلى الصف الثاني الثانوي، بجانب الشهادة الإعدادية، على أن يتم الإعلان عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول في الساعات القليلة المقبلة من أجل أن يستعد إليها جميع الطلبة والطالبات على مستوى المحافظات.