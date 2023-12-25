الكيلو بكام .. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

الدواجن تعد من أكثر السلع الاستهلاكية التي سعت الجهات المعنية والمسؤولة في البلاد إلى أن تتوفر وتزيد نسبة المعروض منها في الأسواق المحلية تلبيةً لاحتياجات المستهلكين اليومية من هذا النوع من أنواع اللحوم الأكثر طلبًا ومبيعًا من كل أصنافه في كل محافظات مصر، وفي متابعة دورية مستمرة لأسعار الدواجن نذكر ما يتوقع حول أسعار تلك السلالات الداجنة والتي تعد بمثابة مصدر غذاء أساسي يحرص المستهلك على مراقبة أسعاره بشكل مستمر وفيما يلي نذكر أبرز المعلومات حول تكلفة الشراء المتوقعة لكل نوعيات الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023

ترصد يوميًا البورصة المحلية أسعار الدوجن والتي تعد أكثر ما يبحث حوله المستهلكون بخصوص أسعار السلع الغذائية الأكثر طلبًا ورواجًا في مصر ولذلك نذكر من خلال تلك السطور المقبلة تكلفة الشراء لكل كيلو جرام من كل نوع من أنواع السلالات الداجنة والتي تتوفر في المزارع وفي الأسواق الشعبية.

سعر الدواجن الييضاء

سجل السعر الخاص بالدجاج الأبيض قيمة وتكلفة تصل حتى 62 جنيه مصري بالبورصة الرئيسية، كما يتوقع أن تسجل تكلفة شراء سعر يصل حتى 62 جنيه مصري في المزارع، وستصل للمستهلك بقيمة تستقر على مبلغ 72 جنيه مصري.

سعر الدواجن البلدي والأمهات

تعتبر تلك النوعية من السلالات الداجنة من ضمن أكثر نوعيات لحوم الدجاج الأبيض التي يصل سعرها إلى مستوى ثابت ومستقر، وسجلت نوعية الدواجن البيضاء الأمهات اليوم بالبورصة 55 جنيه مصري وهو السعر المتوقع في المزارع بحيث تصل للمستهلك بتكلفة متراوحة ما بين 60 وحتى 62 جنيه مصري.

سعر الدجاج البلدي سجل 110 جنيه مصري في البورصة المحلية ويتوقع أن تظل تلك التكلفة السعرية مستقرة حتى يوم غد الاثنين 25 من ديسمبر 2023 م، ويتوقع أن تظل تكلفة الشراء للمستهلك على مبلغ من 115 وحتى 120 جنيه مصري للكيلو جرام.