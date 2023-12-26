لازم تلحق تستثمر في شهادات البنك .. مسؤول حكومي يكشف حقيقة طرح شهادات ادخار جديدة في يناير.. عاجل

بعد أيام سوف ينتهي العمل بشهادة الفائدة الـ25%، لأن العملاء سوف تحصل بعد مرور عام كامل على طرحها على قيمة الشهادة في شهر يناير القادم، ومن المقرر أن يتم إيداع قيمة فائدة الشهادة الـ25% من خلال البنوك في حسابات العملاء بعد يوم من مرور عام على الشهادة، ولا يمكن تجديدها بشكل تلقائي، في السابق في شهر يناير الماضي قد تم طرح شهادة بفائدة الـ25% وهي ذات فائدة سنوية ثابتة، وأيضاً تم طرح شهادة بفائدة الـ22.5% وهي ذات فائدة شهرية، ولذلك هناك البعض من المصريين قد تساءلوا حول ما إذا كان هناك طرح لشهادات جديدة في البنوك بعد استحقاق شهادة بفائدة الـ25% وفائدة الـ22.5%، وقام وليد ناجي نائب رئيس البنك العقاري المصري بالرد على ذلك التساؤل.

الرد على طرح شهادات جديدة في يناير 2024

قام وليد ناجي نائب رئيس البنك العقاري بالرد حول ما إذا كان هناك طرح شهادات جديدة وقال أن ذلك يعتمد على البنك المركزي بخصوص الفائدة، بالإضافة إلى البنكيين الحكوميين اللذان يقودان السوق وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر وقال أن كل شيء وارد، لكن الأمر غير واضح بشكل رسمي إلى الآن.

ما هي قرارات البنك المركزي بشأن الشهادات؟

محمد بدرة الخبير الاقتصادي قام بالتوقع إلى أنه من الممكن إصدار شهادات جديدة في الفترة القادمة، بفائدة نسبتها تتراوح بين الـ25% إلى 30%، من أجل الرغبة في سحب السيولة بسبب قرب استحقاق شهادة الـ 25% في يناير القادم ، والتي تم طرحها في يناير الماضي، وقام أيضاً محمد بدرة إلى أن قرار البنك المركزي يوم الخميس الماضي بتثبيت الفائدة بإمكانه أن يساعد على استقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية من خلال عدم زيادة عجز الميزانية العامة للدولة وزيادة تكلفة الائتمان، بالإضافة إلى أن البورصة سوف تستقر وبالتالي أرباح البنوك والشركات سوف تكون في مستويات مناسبة.