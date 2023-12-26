سعر لقطه ومواصفاته ملهاش مثيل .. سعر HONOR 90 GT.. هونر تطرح هاتفها الجديد بمواصفات فائقة

قامت رسمياً شركة هونر في الخارج بالإعلان عن هاتف جديد من إصدارها، وقامت بالكشف عنه بشكل رسمي وهو هاتف HONOR 90 GT، يقوم هذا الهاتف بالمنافسة في الفئات المتوسطة أو فئة الـFlagship Killer، حيث أن ذلك الهاتف يمتلك مواصفات عالية جداً، وهو من أقوى الهواتف المحمولة التي يمكن اعتبارها فئة من الممكن أن تنافس في فئة Flagship Killer حالياً.

مواصفات هاتف HONOR 90 GT

هناك العديد من الصفات التي تميز هاتف هونر 90 جي تي عن غيره من الهواتف، ولكن من أهمها الآتي:

هاتف Honor 90 GT يحتوي على شاشة AMOLED 6.7 بوصة، بالإضافة إلى أنه يتميز بجودة عرض FHD وذات دقة 1200×2664 بكسل.

يصل معدل شاشة هاتف Honor 90 GT إلى 120 هرتز في الثانية الواحدة، بالإضافة إلى أنها تتميز بوضع ليلي PWM ومعدلها 3840 هرتز، وأيضاً يتميز بوجود ماسح ضوئي مدمج لبصمات الأصابع بالإضافة إلى فتحة ثقب للكاميرا الأمامية ( السيلفي ).

قامت شركة Honor بتصنيع هاتف Honor 90 GT بكاميرا خلفية مزدوجة مع فلاش LED، وهو يحتوي على مستشعر أساسي IMX906 ذات دقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى أنه يدعم تثبيت الصورة البصري OIS، بجانب عدسة متسعة جداًؤ وذات دقة 12 ميجابكسل.

مميزات هاتف HONOR 90 GT

يحتوي هاتف Honor 90 GT على كاميرا أمامية ذات دقة عالية تصل إلي 16 ميجابكسل، وهي توجد داخل ثقب في الجزء العلوي من شاشة الهاتف.

يحتوي هاتف Honor 90 GT على معالج Snapdragon 8 Gen 2 وهو معالج قوي جداً وثماني النواة.

سعر هاتف HONOR 90 GT

هاتف Honor 90 GT يوجد منه ثلاث ألوان وهم الأسود والأزرق والذهبي، ويختلف السعر على حسب سعة التخزين، حيث أن الهاتف الأساسي التي تكون سعته 12 + 256 جيجابايت يبدأ سعره من 365 دولار أمريكي بما يساوي 11,275 جنيه مصرى، في حين أن الهاتف التي تكون سعته 24 جيجابايت وذات مساحة تخزينية 1 تيرابايت، يكون سعره حوالي 520 دولار أمريكي بما يساوي 16063 جنيه مصري.