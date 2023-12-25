يافرحة ماتمت”.. حقيقة تأجيل الدراسة غدا بسبب سقوط أمطار نوة الميلاد

يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم في محافظة الإسكندرية عن حقيقة خبر تعطيل الدراسة في المدارس يوم الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية الذي انتشر على العديد من منصات التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن أعلنت هيئه الطقس عن استمرار سقوط الأمطار الأيام القادمة على محافظة الإسكندرية لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على حقيقة هذا الخبر بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

حقيقة تأجيل الدراسة غدا

تداول على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي خبر يفيد قيام وزارة التربية والتعليم تعطيل الدراسة في كافة مدارس محافظة الإسكندرية يوم الاثنين الموافق الخامس والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2024 بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة الناتج عن أمطار نوه الميلاد الحالية، لهذا قام مصدر مطلع بمحافظة الإسكندرية الإعلان عن أن ما تم تداوله من أخبار تفيد بتعطيل الدراسة في محافظة الإسكندرية ليس له أساس من الصحة وأن حالة الطقس في المحافظة لا تستدعي تعطيل العملية الدراسية موكدا إلى أن العملية التعليمية سوف تستمر يوم الاثنين في المحافظة ولا وجود لأي نية من تعطيلها.

وأوضح سيادته أنه في حالة سوء الأحوال الجوية فإن وزارة التعليم لا تتأخر في اتخاذ هذا القرار من أجل سلامة الطلاب في المدارس.

حاله الطقس

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس في محافظة الإسكندرية مستقرا إلى حد ما مع استمرار سقوط الأمطار مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تشهد المحافظة طقسا باردا في النهار ومائلا للبرودة في فترة الليل مع اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر المتوسط والذي يصل إلى 75.1 متر.