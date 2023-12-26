خد بالك الإيجار هيزيد عليك لتالت مرة .. زيادة الإيجارات القديمة في 2024 و الفئات التي تطبق عليها الزيادة

هناك العديد من مالكين العقارات والمستأجرين تتساءل عن الزيادات المحددة للوحدات السكنيه، تبعاً لنص القانون الخاص بإخلاء الوحدات السكنية الصادر في 2022 بطرح الحالات المقرر لها في العام القادم 2024 والتي يتم فيها تطبيق زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%من قيمة الإيجار، وتكون تلك الزيادة على جزء من الوحدات السكنية وليس كل الوحدات السكنية، وتم تطبيق زياداتان حتى الآن وحالياً نحن في انتظار تطبيق الزيادة الثالثة في 2024، وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما أصدر مجلس النواب في عام 2022 بعض القرارات والمواعيد الخاصة بزيادة إيجارات الأماكن التي يستأجرها أشخاص وقد استخدموها لغرض غير سكني، وقد تم العمل بذلك القرار منذ مارس 2022.

زيادة الإيجارات القديمة بنسبة 15% من قيمة الإيجار واستمرار تلك الزيادة

يتم زيادة الإيجارات القديمة للأماكن التي يستأجرها أشخاص وقد استخدموها لغرض غير سكني بزيادة 15% سنوياً، وهو ما نصت عليه المادة 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، وبدأ العمل بذلك القانون من شهر مارس 2022 وتستمر تلك الزيادة بتلك النسبة النسبة حتي 2027، ومن بعدها ينتقل السكن إلى المالك بنص القانون، وهذا يعني أن قيمة الإيجار سوف تزيد بنسبة 15% في مارس 2024، وبناءاً عليه تكون هذه الزيادة هي الثالثة من بداية تنفيذ القانون.

الفئات التي ينطبق عليها زيادة الإيجارات القديمة بنسبة الـ 15% من قيمة الإيجار

هناك بعض الفئات التي ينطبق عليها زيادة الإيجارات القديمة بنسبة الـ15% وهي ما نص عليها القانون بموجب المادة رقم 1، وتلك الفئات التي أعلن عنها القانون هم الأشخاص الذين قاموا بتأجير مكان ثم استخدموه لغرض غير سكني، وهو بنص أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المواطنين وملاك الوحدات السكنية.