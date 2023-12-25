رابط منصة اوبن ايمس علامات الطالب 2024 للحصول علي نتائج الطلاب الأردن emis.moe.gov.jo

منصة أوبن إيمس هي مبادرة تم إطلاقها من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية تهدف هذه المنصة إلى تعزيز تجربة التعلم للطلاب وكذلك أولياء الأمور والمعلمين حيث تقدم المنصة للطلاب إمكانية الوصول إلى المعلومات وكذلك الخدمات الضرورية التي يحتاجونها ويمكن للطلاب استخدام المنصة وذلك من اجل الوصول إلى مصادر تعليمية متنوعة والحصول محتوى تعليمي مميز كما توفر المنصة واجهة للتفاعل بين الطلاب والمعلمين.

منصة اوبن ايمس

من خلال منصة أوبن إيمس emis.moe.gov.jo، يسعى العديد من الطلاب وأولياء الأمور في الأردن إلى البحث عن نتائج طلاب العام 2023. تلك النتائج التي أصبحت متاحة للجميع عبر منصة أوبن إيمس، التي تعد واحدة من أبرز المنصات التعليمية التي قدمت خدمات إلكترونية متنوعة ويتيح ذلك للطلاب وأولياء الأمور تسهيل عملية الاستعلام عن النتائج في جميع مراحل التعليم وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن، عبر منصة أوبن إيمس emis.moe.gov.jo.

كيف استخرج علامات الطلاب الأردن 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن إنشاء منصة إلكترونية جديدة تسمى “openemis-core” وتقوم المنصة التعليمية بتوفير نتائج الطلاب وكذلك تقوم متابعة سير العملية التعليمية لهم وتقدم المنصة العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، حيث يُمكن للطلاب الاطلاع على درجاتهم في جميع المواد الدراسية ومتابعة سير العملية التعليمية من خلال الاطلاع على الجدول المدرسي والمواد الدراسية التي يتم تدريسها ويُمكن للطلاب التواصل مع المعلمين والمسؤولين في المدرسة من خلال المنصة ولكي يستطيع الطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية: