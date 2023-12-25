هنا أستعلم|.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية الوجبة الأخيرة بعموم المحافظات العراقية 2024

ارتفعت عمليات البحث الأخيرة بين المواطنين لمعرفة أسماء الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة، كما أعلنت وزارة العمل العراقية في شهر نوفمبر الماضي عن كشوفات الوجبة السادسة وأسماء الأفراد المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وتأتي هذه الجهود في إطار البرامج الحكومية الرئيسية لمساعدة الأسر المستحقة وتخفيف الآثار الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العراق، يوضح هذا المقال كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة وشروط الحصول على الرعاية الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2023

يبدأ الإجراء بزيارة موقع وزارة العمل العراقية أو النقر على منصة “مظلتي”.

بعد ذلك، يجب إدخال اسم ورقم الهوية.

تحديد الدفعة والوجبة، والنقر على زر الاستعلام.

بعد ذلك، يمكنك تحميل الكشوفات والبحث عن اسمك ضمن الأسماء المتاحة.

شروط الحصول علي الرعاية الاجتماعية 2023

يُشترط على المتقدم أن لا يمتلك دخلًا ثابتًا أو عقارات أو أصولًا باهظة.

ويجب أن يكون في الفترة العمرية بين 18 و60 عامًا.

يُفضل أيضًا أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيمًا داخل العراق.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون عمر الإناث بين 15 و55 عامًا.

الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يسعى الكثيرون في العراق لمعرفة أسماء الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة، حيث تُعد الرعاية الاجتماعية خدمة أساسية تقدمها وزارة العمل العراقية لدعم المواطنين الذين يواجهون ظروفاً اقتصادية صعبة.

ويتم منحهم مبلغًا يصل إلى 105,000 دينار عراقي، وفي حالة وجود فردين في الأسرة، يصل المبلغ إلى 210,000 دينار عراقي، ومن المتوقع الإعلان عن أسماء المستحقين قريبًا.