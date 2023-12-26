مش هتعرف تشتري حاجة اونلاين تاني .. سبب إيقاف بطاقات الائتمان في الخارج .. آخر قرارات البنك المركزي

هناك العديد من البنوك الحكومية والبنوك الخاصة في مصر بدأت بتطبيق قرار بإيقاف بطاقات الائتمان الحديثة في الخارج لمدة 6 أشهر.

تفاصيل إيقاف بطاقات الائتمان الحديثة في الخارج

جاء ذلك حسب تصريحات عدد من المصادر المسئولة التي أعلنت عن قرار إيقاف التعامل بالبطاقات الائتمانية الحديثة خارج مصر، كما قامت تلك المصادر بالتأكيد على أن هذا القرار جاء بسبب الإقبال الزيادة من قبل المواطنين على فتح حسابات بنكية في البنوك المختلفة من أجل الحصول على بطاقات ائتمانية محلية مختلفة، والقيام باستخدامها من أجل سحب الدولار من الخارج، وذلك بسبب إتاحة بعض البنوك لعملائها القيام بسحب الدولار من خارج مصر بعد قرار السفر، وذلك تبعاً للقيمة المحددة لكل عميل لدى البنك، وتلك القيمة يتم تحديدها على حسب الدارسة الائتمانية للعميل وعلى حسب قيمة المبلغ المتاح في الحساب.

ما هي علاقة الدولار بالبطاقات الائتمانية؟

بعد فتح العديد من الحسابات في تلك الفترة، أدى إلى وجود ضغط على الدولار، وبناءاً عليه قامت العملاء بسحب الدولار من بطاقاتهم من الخارج، ولذلك تم إيقاف ميزة الحصول من هذه البطاقات على الدولار من خارج مصر لمدة تصل إلى 6 أشهر، وجاء ذلك من أجل المساعدة على عدم تهريب الدولار للخارج في ذلك الوقت لأن الدولة المصرية حالياً تعاني من نقص الدولار الأمريكي في الأسواق الرسمية.

قرارات البنك المركزي الأخيرة

البنك المركزي المصري في الفترة الأخيرة، بالإعلان عن وضع حدود للتعامل بالدولار ووضع حد قيمته 250 دولار في الشراء عبر المواقع الإلكترونية الموجودة خارج مصر، والخصم على البطاقات في سحب الدولار أو في حالة الشراء من خلال الإنترنت، وهذا يوضح عملها من أجل تنظيم عملية سحب الدولار عن طريق البطاقات الائتمان المحلية.