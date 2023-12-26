مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 لتعيين 30 ألف معلم

مسابقة تعيين 30 الف معلم من الأكثر الموضوعات التي حازت على اهتمام عدد كبير من قبل الجمهور خلال الفترة الحالية، خاصة بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير فرصه لاستلام التظلمات من قبل المعلمين الذين لم ينجحوا في الاختبارات لمكان فرصه اخرى بمسابقة التربية والتعليم 2024، فسوف نتعرف اليوم على رابط التقديم في مسابقة تعيين 30 الف معلم لأنها أهم ما يشغل بال المواطنين هذه الأيام.

يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بفتح باب التقديم على المسابقة، وذلك عن طريق بوابة الوظائف الحكومية ويكون شهر يناير 2024 هو موعد بدء المسابقة لغرض سد العجز واستجابة للاحتياجات الخاصة بقطاع التعليم

مسابقة تعيين 30 الف معلم

تقوم مسابقة التربية والتعليم 2024 بتعيين 30 الف معلم مساعد و 11,114 معلم مساعد فصل إلى جانب 18886 معلم مساعد مادة، كما أنه سوف يتم تنفيذ مسابقة جديدة في شهر يونيو 2024 تحتوي على عدد كبير غير مستوفاة في المسابقتين الأولى والثانية.

أشار وزارة التربية والتعليم أن جميع الأمور الخاصة بمسابقة تعيين 30 الف معلم المتعلقة بالدفعة الأولى قد تمت طبقا لضوابه القانون بنزاهة وشفافية والسير على مبدأ تكافؤ الفرص وفقا لتوجيهات وزير التعليم، مع العلم أنه من المقرر أن يتم تحديد الضوابط المعلنة لتقسيم المعلمين الجدد وسوف يتم ذلك على حسب مناطق العجز والتوزيع الجغرافي.