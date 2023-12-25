برقمك القومي فقط|.. خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة 2023

العديد من طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا للالتحاق بكلية الشرطة 2023 يبحثون عن نتائج اختباراتهم، يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة 2023 باستخدام الرقم القومي ورقم الملف الخاص بهم، وذلك للفترة التي تقدموا فيها خلال الفترة الماضية.

خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة 2023

للراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة 2023، يمكنهم الاستعلام عن نتائج اختباراتهم باستخدام الرقم القومي ورقم الملف، ويتم ذلك عبر الخطوات التالية:

1. زيارة رابط نتيجة كلية الشرطة 2023 عبر هذا الرابط.

2. تسجيل الدخول باستخدام حساب الطالب المسجل على موقع وزارة الداخلية.

3. إدخال الرقم القومي ورقم الملف الخاص بالطالب.

4. الدخول للاطلاع على تفاصيل نتيجة الاختبارات.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2023

وزارة الداخلية فرضت شروطًا للتقديم في كلية الشرطة، وتشمل ما يلي:

– يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين الأصل، وعدم حمل أي جنسية لدولة أخرى، وأن يكون خاليًا من الحكم السابق عليه.

– يجب ألا يكون المتقدم قد تم فصله من الخدمة سواء في الحكومة أو القطاع العام بحكم تأديبي، وأن يكون عمره أقل من 22 سنة في أول أكتوبر بالنسبة لحملة الثانوية.

– يجب أن يكون طول المتقدم لا يقل عن 170 سنتيمترًا، ووزنه لا يزيد عن 90 كيلوجرامًا، ويجب عليه اجتياز جميع اختبارات القبول، وأن لا يكون متزوجًا أو قد تزوج في السابق.

– يتوجب على المتقدم أن يتوافر لديه اللياقة البدنية والصحية، وأن يتناسب مع السمات الشخصية والعمر.