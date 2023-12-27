سارع بالتقديم على منحة الـ 450 ألف دينار عراقي وفق هذه الشروط عبر رابط spa.gov.iq

التقديم على منحة الـ 450 ألف دينار عراقي هو ما يرغب به مواطني دولة العراق، وخصوصاً مع الظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد، حيث تعمل الحكومة على مساعدة المواطنين على تحسين ظروف حياتهم من خلال هذا الدعم، لكي يحيوا حياة كريمة ويوفروا احتياجاتهم الأساسية، حيث يعد هذا الدعم أحد المنح التي تقدمها الحكومة العراقية لمواطنيها، وفي هذا المقال نوضح لكم طريقة التقديم عليها فضلاً تابعونا.

التقديم على منحة الـ 450 ألف دينار عراقي

يستفيد العديد من المواطنين من دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق، حيث يعد دعم الحماية من أهم المنح المقدمة من الحكومة العراقية للمواطنين، حيث وصلت قيمة المنحة المقدمة للمواطنين مبلغ وقدره 450 ألف دينار عراقي، بحيث يتم التقديم عليها من خلال التالي:

قم بالدخول على رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

قم بالضغط على استمارة التسجيل.

انقر على الموافقة على التعهد بعدم امتلاك مصدر دخل.

انقر على أيقونة موافق.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة وإدخال المستندات اللازمة، وقم بالضغط على التالي.

بعدها انتظر حتى تتم مراجعة طلبك والرد عليه.

الأوراق المطلوبة للتقديم على منحة 450 ألف دينار

يتم التقدم على منحة 450 ألف دينار عراقي الخاصة بالرعاية الاجتماعية، من خلال تقديم بعض المستندات اللازمة والهامة الخاصة بالمستفيد، وهذه المستندات اللازم توافرها كالتالي: