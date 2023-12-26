كل الموظفين هتاخد معاشات .. قانون التأمينات و المعاشات.. تعرف على شروط تسوية المعاش و استحقاق الزيادة

بعد القيام بالتعديلات على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد تم تغيير شروط استحقاق المعاش، وهناك العديد من الحالات التي لم يشملها القانون القديم، بالإضافة إلى أن التعديلات الجديدة في القانون نصت على حل تلك الأزمات المالية بين التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبنك التنمية والاستثمار.

شروط استحقاق تسوية المعاش المبكر

شرط أن تزيد مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن 180 شهر، كما أن هناك إمكانية للمتقدم للمعاش المبكر أن يقوم بشراء خمس سنوات تأمينية لكي يحقق هذا الشرط.

من أهم شروط استحقاق تسوية المعاش المبكر، هي أن لا يقل المعاش المستحق عن 65% من قيمة آخر مرتب شهري، لأنه يتم تحديد قيمة المعاش بحساب سنوات التأمين المتاحة في رصيد الشخص.

يتم إضافة 5 سنوات خدمة للعامل في حالة تجاوزه سن الـ55 عام، ووصلت مدة خدمته في القطاع الحكومي إلى 20 عام، وقد تقدم بطلب لتسوية المعاش، سوف يتم ترقيته إلى رتبة أعلى في السلم الوظيفي، وحساب قيمة المعاش والمستحقات التأمينية له بترقيته في المنصب الجديد.

شروط تسوية المعاش المبكر في القطاع الحكومي