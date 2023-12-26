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كل الموظفين هتاخد معاشات .. قانون التأمينات و المعاشات.. تعرف على شروط تسوية المعاش و استحقاق الزيادة
شروط تسوية المعاش وفق القانون الجديد 2023
بعد القيام بالتعديلات على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد تم تغيير شروط استحقاق المعاش، وهناك العديد من الحالات التي لم يشملها القانون القديم، بالإضافة إلى أن التعديلات الجديدة في القانون نصت على حل تلك الأزمات المالية بين التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبنك التنمية والاستثمار.
شروط استحقاق تسوية المعاش المبكر
- شرط أن تزيد مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن 180 شهر، كما أن هناك إمكانية للمتقدم للمعاش المبكر أن يقوم بشراء خمس سنوات تأمينية لكي يحقق هذا الشرط.
- من أهم شروط استحقاق تسوية المعاش المبكر، هي أن لا يقل المعاش المستحق عن 65% من قيمة آخر مرتب شهري، لأنه يتم تحديد قيمة المعاش بحساب سنوات التأمين المتاحة في رصيد الشخص.
- يتم إضافة 5 سنوات خدمة للعامل في حالة تجاوزه سن الـ55 عام، ووصلت مدة خدمته في القطاع الحكومي إلى 20 عام، وقد تقدم بطلب لتسوية المعاش، سوف يتم ترقيته إلى رتبة أعلى في السلم الوظيفي، وحساب قيمة المعاش والمستحقات التأمينية له بترقيته في المنصب الجديد.
شروط تسوية المعاش المبكر في القطاع الحكومي
- شرط أن يكون مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن نسبة 50% من دخل التوسية الأخير، والتي يعطي كل الحق للموظف في الحصول على معاش ولا يقل عن نسبة 65% من قيمة الحد الأدنى لمدة الاشتراك وهو ما نص عليه قانون المعاشات الجديد 2023.
- شرط أن تكون مدة الاشتراك التأميني لا تقل عن 20 عام، ولا تزيد هذه المدة عن 25 عام حتى شهر يناير 2025، وفي حالة عدم توافر ذلك لا يتمكن الموظف من تسوية معاشه بنص قانون المعاشات الجديد 2023.
- شرط أن تكون مدة الاشتراك لا تقل عن 3 أشهر بشكل متواصل أو 6 بشكل متقطع، حتى يتمكن الموظف المؤمن عليه من تسوية المعاش المبكر بنص قانون المعاشات الجديد 2023.