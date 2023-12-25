الإستعلام عن فاتورة الأرضي : كيف تحصل على فاتورة التليفون الأرضي بكل سهولة

يبحث الكثيرون من المواطنين عن الاستعلام على فاتورة الخط الأرضي، والتي قامت شركات الاتصالات بتوفير طرق عديدة للاستعلام عنها، حيث يمكنك الآن الاستعلام من مكانك، فمن مكانك تستطيع الاستعلام عن تاريخ استحقاق الفاتورة، وأي طرق الدفع المتاحة، كما وفرة شركة المصرية للاتصالات أكثر من طريقة لمعرفة ما تحتاج إليه عن فاتورة التليفون الأرضي، والتي سوف نبينها لكم من خلال الأسطر التالية.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي بأكثر من طريقة، حيث قامت شركة المصرية للاتصالات بتوفير الطرق التالية للاستعلام عن فاتورة الأرضي:

الطريقة الأولى: الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات، وذلك بالخطوات التالية:

ادخل إلى موقع المصرية للاتصالات. اضغط على رابط الاستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي. يطلب منك إدخال رَقَم التليفون الأرضي متضمنًا كود المحافظة. اضغط على كلمة عرض الفواتير.

ستظهر لك كافة الفواتير المراد سددها مع توضيح استهلاكك بشكل كامل.

الطريقة الثانية: الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بواسطة تطبيق My WE، حيث يمكنك الاستعلام عن الفاتورة من خلال الخطوات التالية:

حمل التطبيق من على متجر التطبيقات، ثم قم بفتحه. بعد فتح التطبيق اضغط على فواتير. يطلب منك كتابة رَقَم التلفون الأرضي الخاص بك. اضغط استعلام عن الفاتورة.

يظهر لك الفواتير المستحقة مصحوبة بكافة التفاصيل حولها.

الطريقة الثالثة: الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر رَقَم شركة الاتصالات، وهو كالتالي:

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال المباشر برقم شركة الاتصالات المختصر وهو: 19777، واتباع التعليمات الصوتية.

ما هي مميزات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات

يوفر موقع المصرية للاتصالات عدة مزايا عند الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، منها: