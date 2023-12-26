اعمل حسابك وألبس كويس “حالة الطقس في مصر” .. أمطار شديدة وعاصفة على هذه المحافظات

حالة الطقس في مصر تستعد الطقس لإظهار وجهه اللطيف غدًا، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها ليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023، من المتوقع أن يكون الطقس لطيفًا نهارًا في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يتوقع أن يكون معتدل الحرارة في جنوب البلاد، وباردًا ليلاً في معظم المناطق، خاصة في جنوب سيناء، هذه التوقعات تشير إلى تنوع الظروف الجوية، حيث يمكن للناس في مختلف المناطق التمتع بيوم مريح ولطيف، مع تذكير بأهمية اتخاذ التدابير اللازمة في ظل التغيرات المتوقعة في درجات الحرارة.

حالة الطقس في مصر

تأتي فجر يوم الأحد، الموافق 24 ديسمبر 2023، محملًا بتطورات جوية متنوعة، حيث تنبأت الهيئة العامة للأرصاد بظهور شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة من الساعة الرابعة صباحًا حتى الساعة التاسعة صباحًا تقريبًا، وتلك الشبورة قد تعترض المسارات المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تشدد الأرصاد على إمكانية تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تقدر بحوالي 40% على فترات منتظمة في مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما ترفع الهيئة تحذيراتها بشأن نشاط الرياح المتقطع على مناطق السواحل الشمالية.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط ويتوقع أن تكون من خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع في الأمواج يتراوح بين 1 و1.75 متر، وتتجه الرياح نحو الاتجاه الشمالي الغربي،ى أما حالة البحر الأحمر، فتظل معتدلة، ويرافقها ارتفاع في الأمواج يتراوح ما بين 1 و1.75 متر، مع اتجاه الرياح نحو الشمال الغربي.