استقبل الان تردد قناة روتانا سينما لمتابعة الافلام المصريه بأفضل صوت وصورة

يفضل عدد كبير من الاشخاص متابعة الأفلام السينمائية فبدأ البحث عن تردد قناه روتانا سينما الجديدة 2024، بسبب تغيير ترددها مع بداية العام الجديد لمشاهدة كافيه الأفلام السينمائية الحصرية و الأفلام القديمة بالاضافه إلى بعض المسلسلات العربية والخليجية، كما أنها تنفرد بعدد من مسلسلات شهر رمضان، فسوف نتعرف اليوم على تردد قناه روتانا سينما الجديدة 2024 وطريقة الضغط على اجهزة الاستقبال.

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024

تهتم إدارة القناة بتحديث تردد قناه روتانا سينما بصفة مستمرة حتى تحصل على أعلى جودة ممكنة للمشاهد حيث يمكنك ضبط استقبال التردد الجديد لها وفقا للبيانات التالية:

تردد القناة على النايل سات 12,226

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطا ⅚

معدل الاستقطاب أفقي .

تردد قناه روتانا سينما على القمر الصناعى

تردد القناة 11350

القمر الصناعي عرب سات.

تصحيح الخطأ 3/4

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز 27500

خطوات تحميل تردد قناه روتانا سينما على الرسيفر

في البداية افتح قائمة الإعدادات من ريموت الكنترول الخاص بكم.

الضغط على قائمة التركيب، ثم اختر اضافة قناة.

كتابة بيانات تردد القناة.

الضغط على كلمة البحث.

بعد ذلك نضغط على كلمة حفظ.

مميزات قناه روتانا سينما