تردد القنوات
استقبل الان تردد قناة روتانا سينما لمتابعة الافلام المصريه بأفضل صوت وصورة
يفضل عدد كبير من الاشخاص متابعة الأفلام السينمائية فبدأ البحث عن تردد قناه روتانا سينما الجديدة 2024، بسبب تغيير ترددها مع بداية العام الجديد لمشاهدة كافيه الأفلام السينمائية الحصرية و الأفلام القديمة بالاضافه إلى بعض المسلسلات العربية والخليجية، كما أنها تنفرد بعدد من مسلسلات شهر رمضان، فسوف نتعرف اليوم على تردد قناه روتانا سينما الجديدة 2024 وطريقة الضغط على اجهزة الاستقبال.
تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024
تهتم إدارة القناة بتحديث تردد قناه روتانا سينما بصفة مستمرة حتى تحصل على أعلى جودة ممكنة للمشاهد حيث يمكنك ضبط استقبال التردد الجديد لها وفقا للبيانات التالية:
- تردد القناة على النايل سات 12,226
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطا ⅚
- معدل الاستقطاب أفقي .
تردد قناه روتانا سينما على القمر الصناعى
- تردد القناة 11350
- القمر الصناعي عرب سات.
- تصحيح الخطأ 3/4
- الاستقطاب افقي.
- معدل الترميز 27500
خطوات تحميل تردد قناه روتانا سينما على الرسيفر
- في البداية افتح قائمة الإعدادات من ريموت الكنترول الخاص بكم.
- الضغط على قائمة التركيب، ثم اختر اضافة قناة.
- كتابة بيانات تردد القناة.
- الضغط على كلمة البحث.
- بعد ذلك نضغط على كلمة حفظ.
مميزات قناه روتانا سينما
- تتميز قناة روتانا سينما بتقديم احدث الافلام الحصرية.
- كما أنها تعرض مسلسلات عربية وخليجية.
- حازت على نسب مشاهدة عالية.
- تقدم عدد كبير من الأفلام المتنوعة التي تعرضها على مدار اليوم بالكامل.
- تقوم قناة روتانا سينما على اقتناء أفضل الأفلام خلال يومي الخميس والجمعة استعدادا لقضاء إجازة نهاية الأسبوع بشكل ممتع وشيق.
- لها قاعده جماهيرية كبيرة وتعتبر الخيار الأمثل للجمهور.