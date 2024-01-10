جدول مباريات كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة للمباريات “الأهلي يتصدر قائمة الفائزين”

جدول مباريات كأس السوبر المصري تنطلق فعاليات كأس السوبر المصري 2023 بوجه جديد ومميز، حيث تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الحدث الرياضي البارز وتحتضن نمط النهائي الإسباني، يتفاعل عشاق كرة القدم العربية بشغف مع هذا الحدث، نظرًا للمشاركة الفعّالة والمثيرة لأندية كبيرة، يعتبر النادي الأهلي حاملًا للقب النسختين الأخيرتين من السوبر المصري، إذ نجح في التتويج في عام 2021 (الذي أقيم في 2022) بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0، ومن ثم حقق الفوز في النسخة الماضية على بيراميدز بفضل هدف ألي معلول من ركلة جزاء في الوقت الإضافي، وتمت هذه المباراتين في ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

جدول مباريات كأس السوبر المصري

في هذا التقرير، سنتعرف على تفاصيل موعد كأس السوبر المصري 2023 والفرق المشاركة والنظام الجديد:

الجدول والمواعيد:

نصف النهائي : بيراميدز vs. فيوتشر يوم الإثنين 25 ديسمبر 2023، الساعة 15:00 (مصر) – 16:00 (السعودية) في ملعب محمد بن زايد. الأهلي vs. سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين 25 ديسمبر 2023، الساعة 19:00 (مصر) – 20:00 (السعودية) في ملعب محمد بن زايد.

مباراة المركز الثالث : الخاسر من مباراة 1 vs. الخاسر من مباراة 2 يوم الخميس 26 ديسمبر 2023، الساعة 15:00 (مصر) – 16:00 (السعودية) في ملعب محمد بن زايد.

النهائي : الفائز من مباراة 1 vs. الفائز من مباراة 2 يوم الخميس 26 ديسمبر 2023، الساعة 19:00 (مصر) – 20:00 (السعودية) في ملعب محمد بن زايد.



الجوائز المالية:

البطل: 250 ألف دولار.

الوصيف: 125 ألف دولار.

المركز الثالث: 75 ألف دولار.

المركز الرابع: 50 ألف دولار.

البث المباشر: مباريات السوبر ستكون منقولة عبر قنوات “أون تايم سبورتس” وشبكة قنوات “أبوظبي الرياضية” المفتوحة.

تاريخ البطولة:

بداية نصف النهائي: الإثنين 25 ديسمبر 2023.

نهاية النهائي: الخميس 26 ديسمبر 2023.

سجل الفائزين بكأس السوبر المصري:

الأهلي: 13 مرة.

الزمالك: 4 مرات.

المقاولون العرب، حرس الحدود، طلائع الجيش: 1 مرة لكل منهم.

قنوات البث: تنقل المباريات عبر قنوات “أون تايم سبورتس” وشبكة “أبوظبي الرياضية” المفتوحة.

كيفية متابعة البث المباشر: يمكن متابعة الأحداث عبر الموقع الرسمي لقناة “أبوظبي الرياضية” وخدمة البث المباشر المتاحة للقنوات المجانية.