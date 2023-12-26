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بعد فوز الأهلي على أوراوا “جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية” .. القنوات الناقلة المجانية
جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية لمتابعة مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 والتي ستقام على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، يمكنك الاطلاع على القنوات الناقلة التي ستقوم ببث المباراة يفضل التحقق من المواقع الرياضية المحلية أو الدولية التي تحمل حقوق بث البطولة.
جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية
بالنسبة للموعد، يجب التحقق من البرنامج الزمني الرسمي للبطولة أو من موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم لضمان الحصول على معلومات دقيقة حول موعد المباراة، لاحتواء المزيد من المعلومات حول القنوات الناقلة ومواعيد المباراة يفضل متابعة وسائل الإعلام الرياضية الموثوقة والمواقع الرسمية للبطولة.
جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة
- سيبدأ الأهلي مشواره في بطولة السوبر المصري بمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي تقام هذه المباراة في تمام السابعة مساء بعد غد الاثنين، الموافق 25 ديسمبر الحالي.
- في حال فوز الأهلي في المباراة المقبلة أمام سيراميكا، سيتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة السوبر المصري، سيواجه الفائز من مباراة فيوتشر وبيراميدز في المرحلة النهائية للتنافس على لقب البطولة.
- بعد انتهاء مشاركة الأهلي في كأس السوبر المصري، سيحظى الفريق بفترة راحة تمهيدا لمشاركته في البطولات القادمة، تأتي هذه الفترة في الوقت المثلى مع اقتراب انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الفترة الممتدة من 13 يناير حتى 11 فبراير.
- تزايد اهتمام جماهير الأهلي بجدول مباريات الفريق يأتي بعد تحقيقه الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية هذا الإنجاز الرائع للنادي يثير فضول الجماهير ويعزز حماسها للمزيد من التحديات الرياضية.