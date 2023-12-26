ده خبر بـ 2 مليون جنية!! زيادة نصيب الفرد في التموين شهر يناير 2024 + إضافة المواليد تلقائي من هذا السن!!

زيادة نصيب الفرد في التموين شهر يناير 2024 حيث اكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية لم تصدر أي بيان رسمي حول زيادة نصيب الفرد في تموين شهر يناير 2024، تحمل الأخبار والشائعات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة طابعا غير رسمي، ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل.

زيادة نصيب الفرد في التموين شهر يناير 2024

ينصح دائما بتحقق المعلومات من مصادر رسمية، وفي هذا السياق، يمكن للمواطنين متابعة البيانات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية أو القنوات الرسمية الأخرى التابعة للحكومة للحصول على معلومات دقيقة حول أي تحديثات في نصيب الفرد في برامج التموين.

نصيب الفرد في تموين يناير

يعطي الفرد سلع غذائية قيمة 50 جنيها، تتضمن هذه السلة الغذائية زجاجة زيت وكيلو جرام واحد من السكر.

يحدد أن حصول الأسرة الواحدة على الدعم يتضمن 6 كيلو جرامات من السكر، يأتي هذا القرار ضمن جهود توزيع الدعم الغذائي بشكل منظم وعادل بين المواطنين.

يسر وزارة التموين أن تعلن عن توفير الفرصة لجميع المواطنين للحصول على السلع التموينية في اليوم الأول من يناير 2024، ستكون هذه متاحة في جميع منافذ الوزارة المنتشرة في جميع المحافظات المصرية.

اسعار السلع التموينية يناير 2024