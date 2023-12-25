“مبروك راتبك هيزيد 100 ألف دينار”.. رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق بالزيادة الجديدة 2023 من مصرف الرافدين

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق بالزيادة الجديدة 2023، من خلال رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق بالزيادة الجديدة 2023 يمكنك الاستعلام عن قيمة راتبك بعدما أعلنت وزارة المالية العراقية عن زيادته رسميا واضافة 100 ألف دينار عراقي إلى الراتب الاصلي، ومع اقتراب موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2023 تزايد البحث عن طريقة الاستعلام عنه، واليكم التفاصيل.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق بالزيادة الجديدة 2023

من خلال رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق بالزيادة الجديدة 2023 يمكنك الاستعلام عن الرواتب وقيمتها بعد الزيادة، حيث من المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2023 بداية من غدا الاربعاء لكافة المستفيدين في شتى المحافظات، ويمكنك الاستعلام عن رواتب المتقاعدين عبر موقع وزارة المالية العراقية، فقط اتبع ما يلي:

يجب التوجه إلى موقع وزارة المالية العراقية من الرابط التالي من هنا.

الآن بعد الدخول إلى موقع الوزارة، قم بالضغط على أيقونة “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق 2023”.

الآن قم بادخال كافة البيانات المطلوبة لتتعرف على التفاصيل.

اضغط على زر استعلام.

الان ستظهر أمامك كافة البيانات والتفاصيل المتعلقة بالراتب الخاص بك.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في العراق 2023

وقد حددت وزارة المالية شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في العراق 2023، والتي يجب أن تنطبق على كافة المستفيدين وإلا لن يحصلوا على تلك الرواتب، وتلك الشروط هي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم قد قام بتسديد كافة الرسوم المطلوب سدادها والخاصة بالاشتراكات التأمينية.

أن يكون الشخص يقدر عمره بنحو 60 عام أو أكثر من ذلك.

ان يكون المتقدم قد استمر في العمل لفترة لا تقل عن 20 عام.

أن يلتزم المتقدم بجميع الضوابط والمعايير التي تفرض من الحكومة العراقية.

أوضحت وزارة المالية، أن الزيادة المقررة تبلغ نحو 20% من قيمة الراتب التقاعدي التي يحصل عليه المستفيد، حتى أن هذه الزيادة يتم العمل على صرفها بداية من غدا الموافق 26 من الشهر الجاري.