مبروك عليك يا عم “زيادة المعاشات بأثر رجعي” بداية من شهر يناير 2024 .. أحسب معاشك كام

زيادة المعاشات بأثر رجعي تعتبر زيادة المعاشات بأثر رجعي من القضايا التي تشغل بال الكثيرين تخدم هذه الزيادات الرجعية الهدف من تعزيز مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات وتقديم الدعم اللازم في ظل التغيرات الاقتصادية.

زيادة المعاشات بأثر رجعي

تعلن وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء تنفيذ قرار هام يهم أصحاب المعاشات والمستفيدين منها بصرف المنحة الاستثنائية بمضاعفة قيمتها ، وبموجب هذا القرار، سيتم رفع قيمة المنحة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وسيتم البدء في صرف هذا المبلغ بشكل رجعي اعتبارا من شهر أكتوبر 2023 تعتبر هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة للمستحقين وفقا للأحوال والقوانين المعمول بها، مما يعزز الدعم المالي للموظفين والعاملين في القطاع العام بمصر.

الاستعلام عن قيمة المعاش

وفي سياق الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتيسير العمليات الإدارية وتحسين التواصل مع المواطنين من خلال إتاحة خدمة الاستعلام عن قيمة المعاشات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، للاستفادة من هذه الخدمة، يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية.