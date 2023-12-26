رابط الاستعلام عن زيادة تكافل وكرامة لشهر يناير 2024 “من هنـــا” .. شوف هتقبض كام بسرعة

الاستعلام عن زيادة تكافل وكرامة لشهر يناير 2024 يتزايد الاهتمام بشكل كبير حيث يستخدم العديد من المواطنين محركات البحث، وبشكل رئيسي “جوجل”، تقدم الحكومة المصرية الآن خدمة مبتكرة للاستعلام من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عن زيادة تكافل وكرامة لشهر يناير 2024

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي فرصة للمواطنين للاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة لعام 2024 بسهولة ويسر.

يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي .

. تحديد أيقونة “استعلام عن نتيجتك” في أعلى الشاشة.

إدخال الرقم القومي المستفيد من معاش تكافل وكرامة.

الضغط على أيقونة “استعلام”.

ستظهر كافة المعلومات المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة، بما في ذلك حالة الطلب وأسباب الرفض إذا كانت هناك.

شكوى في برنامج تكافل وكرامة 2024

إذا كنتم ترغبون في تقديم شكوى في برنامج تكافل وكرامة لعام 2024، يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعية .

. اختيار أيقونة “استعلام عن نتيجتك” من أعلى الشاشة.

إدخال الرقم القومي المؤلف من 14 رقم.

الضغط على أيقونة “تسجيل شكوى”.

إدخال جميع البيانات المطلوبة وتقديم الشكوى.

مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2024

وزارة التضامن الاجتماعي حددت موعد صرف معاشات تكافل وكرامة ليبدأ في 15 يناير 2024، ويمكن للمواطنين سحب معاشاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة لوزارة المالية أو البنوك المصرية.

زيادة تكافل وكرامة 2023

خلال عام 2023، تمت زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 40% وتم تقديم هذه الزيادة في شهر أبريل بنسبة 25%، ثم تبعتها زيادة إضافية بنسبة 15% في سبتمبر، ويصل متوسط المعاشات لكل أسرة إلى 740 جنيهًا شهريًا، مع حقوق أخرى مثل التعليم المجاني والدعم الغذائي ودعم الخبز بقيمة 1200 جنيه شهريًا.”