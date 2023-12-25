حمل هسة.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 pdf عبر منصة مظلتي

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023، مازال البحث مستمر حول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 التي سيتم اصدار كشوفها خلال ايام من الآن مع حلول العام الميلادي القادم، حيث يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من البرامج المهمة التي تقوم بها الحكومة العراقية وذلك من أجل مساعدة الأسر المستحقة للدعم ومواجهه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وتوفير حياة كريمة لمحدودي الدخل، واليكم طريقة تحميل كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 عبر منصة مظلتي، فتابعونا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023

الالاف من المواطنين يسعون لمعرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 حتى يتمكنوا من معرفة هل سيكونوا من المشمولين أم لا، وتعتبر الرعاية الاجتماعية من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة العمل العراقية من أجل خدمة الكثير من المواطنين الذي يعانون من الاوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث يتم منحهم نحو 105 ألف دينار عراقي، وفي حالة كانت الأسرة تتكون من فردين فإن المبلغ الذي ستحصل عليه سيكون 210 ألف دينار، واليكم طريقة استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023:

التوجه في البداية الي موقع وزارة العمل العراقية.

أو ادخل مباشرة إلى منصة مظلتي.

حدد قسم الرعاية الاجتماعية، ثم اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.

كما يتم ادخال اسم ورقم الهوية.

حدد فورا الدفعة والوجبة.

اضغط الآن على زر الاستعلام، ليتم في الحال تحميل الكشوفات.

وتقوم بالبحث عن اسمك من ضمن الأسماء المتاحة أمامك بعد فتح الملفات التي تم تنزيلها.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2023