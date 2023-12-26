مين هياخدها!! جوائز كأس العالم للأندية لعام 2024 .. جدول ترتيب الأندية ومواعيد المباريات

جوائز كأس العالم للأندية انتهت مغامرة كأس العالم للأندية 2023 بتتويج فريق مانشستر سيتي، حيث انتزع اللقب ببراعة وتألق. وكانت المرة الأولى في تاريخهم يحملون فيها هذا اللقب الغالي، شهدت المباراة النهائية، التي أُقيمت في ملعب مدينة الملعب عبدالله الرياضية في جدة، فوزًا ساحقًا لمانشستر سيتي على فلومينينسي بنتيجة 4-0، استمتع الجماهير بأداء الفريق وتناغمهم اللافت، حيث قدموا عرضًا رياضيًّا رائعًا، كانت هذه البطولة فرصة لمانشستر سيتي لتحقيق إنجاز تاريخي، وبالفعل نجحوا في خطف اللقب بإقناع وأداء متميز، ويظهر هذا الفوز الكبير أنهم ليسوا فقط أبطالًا في محيطهم الوطني، بل أصبحوا أبطالًا عالميين يستحقون الاحترام والتقدير.

جوائز كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية 2023 شهدت لحظات تتويج استثنائية، حيث جاءت جوائزها لتكرم الأفضل في هذه التظاهرة الرياضية الكبرى.

إليك تفاصيل الجوائز وترتيب الأندية:

الجوائز:

اللعب النظيف : تمنح جائزة اللعب النظيف إلى اتحاد جدة، الذي قدم أداءً رياضيًا يليق بالاحترافية والروح الرياضية.

تمنح جائزة اللعب النظيف إلى اتحاد جدة، الذي قدم أداءً رياضيًا يليق بالاحترافية والروح الرياضية. أفضل لاعب : رودري، نجم مانشستر سيتي، تألق بشكل لافت وفاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

رودري، نجم مانشستر سيتي، تألق بشكل لافت وفاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة. ثاني أفضل لاعب : كايل ووكر، زميل رودري في مانشستر سيتي، حصل على المركز الثاني في تصنيف أفضل اللاعبين.

كايل ووكر، زميل رودري في مانشستر سيتي، حصل على المركز الثاني في تصنيف أفضل اللاعبين. ثالث أفضل لاعب: جون أرياس، لاعب فلومينينسي، فاز بالمركز الثالث في هذا التصنيف المميز.

ترتيب الأندية: