الاستعلام عن معاشات شهر يناير 2024 “عرفت هتقبض زيادة كام بعد تطبيق الحد الادني للمعاشات”

الاستعلام عن معاشات شهر يناير 2024 يتسائل العديد من المواطنين المستحقين للمعاش عن مواعيد صرف المعاشات لشهر يناير 2024 تشير المعلومات إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ في صرف المعاشات للمستحقين، بما في ذلك الزيادة الجديدة التي تشمل أكثر من 10 ملايين مواطن مستحق، في اليوم الأول من يناير 2024، ويستمر هذا الصرف على مدى 6 أيام متتالية، حتى يتسنى للمستحقين الاستفادة من تلك الدعم المالي المهم، تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحسين ظروف المواطنين المحتاجين وتوفير الدعم اللازم لهم.

الاستعلام عن معاشات شهر يناير 2024

يُمكن للمستحقين للمعاش صرف مستحقاتهم بشكل مريح من خلال عدة وسائل متاحة، تتنوع بين:

ماكينات الصرف الآلي ATM: يتاح للمستحقين استخدام ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في أماكن عدة داخل المحافظات للحصول على مدفوعاتهم.

يتاح للمستحقين استخدام ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في أماكن عدة داخل المحافظات للحصول على مدفوعاتهم. منافذ البريد المصري : يمكن للمستحقين استلام معاشاتهم من خلال منافذ البريد المصري المتاحة.

يمكن للمستحقين استلام معاشاتهم من خلال منافذ البريد المصري المتاحة. المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول : تُيسر المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول عملية صرف المعاشات بشكل فوري وسهل.

تُيسر المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول عملية صرف المعاشات بشكل فوري وسهل. منافذ شركة فوري: يتاح أيضًا صرف المعاشات من خلال منافذ شركة فوري، مما يوفر طريقة إضافية لتلقي المدفوعات.

ومن أجل تسهيل عملية معرفة مواعيد صرف المعاشات، قدمت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات خدمة الاستعلام عبر الرقم القومي، ويمكن للمستفيدين الدخول إلى موقع الهيئة واختيار الخدمات المعاشية، ومن ثم اتباع الخطوات الموجودة للحصول على معلومات موعد صرف معاش يناير 2024.

وفيما يتعلق بالتحسينات في مستوى المعاشات، أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات اعتبارًا من 1 يناير 2024، وتبلغ قيمة الزيادة الدنيا 195 جنيهًا، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1300 جنيه، وفيما يخص الحد الأقصى، بلغت الزيادة القصوى 1360 جنيهًا، بعد رفع الحد الأقصى للمعاشات إلى 10080 جنيهًا. يعزى هذا التحسين إلى زيادة الاشتراك التأميني، حيث ارتفعت قيمة الاشتراك الأدنى والأقصى.