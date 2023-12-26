30% “البنك المركزي سعر الفائدة” بعد أخر اجتماع .. لو معاك 50 ألف هتاخد في الشهر 1000 جنية مدى الحياة

البنك المركزي سعر الفائدة تحفظت البنوك على الاستمرار في تطبيق أسعار الفائدة على القروض والشهادات “متغيرة العائد” المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسي الخاص بالبنك المركزي، دون أية تعديلات، وذلك عقب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير الذي عقد يوم الخميس الماضي خلال العام 2023، وتعكس هذه الخطوة استراتيجية البنوك في مواجهة التقلبات في أسعار الفائدة، حيث يتيح قرار البنك المركزي الثبات في الأسعار فرصة للمؤسسات المالية للحفاظ على استقرار تكاليف الاقتراض والاستثمار، وفقًا لبعض المصرفيين يظهر هذا الإجراء توجيه البنوك نحو دعم الاستدانة وتعزيز النشاط الاقتصادي في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة.

البنك المركزي سعر الفائدة

ستظل البنوك تحافظ على استقرار أسعار الفائدة المتعلقة بقروض الشركات الكبرى، وكذلك الشهادات ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر الفائدة لدى البنك المركزي، حيث قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة في ثامن اجتماع له خلال عام 2023 يوم الخميس الماضي، وهو القرار الثالث على التوالي والسادس في العام الحالي، ليظل مستوى الفائدة لديه عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

في الفترة الأخيرة، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 11% على مدى 22 شهرًا، وقد تم تطبيق هذه الزيادات بهدف السيطرة على التضخم الذي شهد تسارعًا غير مسبوق، وبالرغم من تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر، إلا أنه يظل على مستويات مرتفعة، حيث بلغ 34.6% على مستوى المدن و35.9% للتضخم الأساسي.

من جهة أخرى أوضح مسؤول في البنوك أن لجان الأصول والخصوم “الكو” التي تحدد أسعار الفائدة لن تعقد اجتماعات لإعادة النظر في هيكل الفائدة على القروض للشركات الكبرى المرتبطة بسعر الفائدة لدى المركزي، وذلك بعد تثبيت البنك المركزي للفائدة، وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على القروض للأفراد، من المتوقع أن تظل ثابتة مع قرار التثبيت، ولكن قد تشهد بعض البنوك تعديلات استثنائية لتكافح التحديات السوقية.

وختمت توقعات المصرفيين بأن البنوك قد تطلق شهادات بعوائد مرتفعة على الجنيه، وهذا يرتبط بحاجتها لمستويات أعلى من السيولة أو استحقاق شهادات معينة، في محاولة لاحتفاظ بالسيولة ومنع خروجها إلى وجهات أخرى.