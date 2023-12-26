باقي كام يوم؟!! موعد صرف رواتب تكافل وكرامة شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة

موعد صرف رواتب تكافل وكرامة شهر يناير 2024 تمثل محركات البحث تفاعلاً فاعلاً في التساؤلات حول توقيت صرف المعاشات في يناير 2024، مع تنويه بزيادة المعاشات الجديدة المقرر تنفيذها وفقًا للقرارات الصادرة عن هيئة التأمين الاجتماعي، يقدم هذا التقرير نظرة موسعة حول جدول زمني لصرف معاشات يناير، مع التركيز على الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات.

موعد صرف رواتب تكافل وكرامة شهر يناير

في إعلان للرأي العام، أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، سيتم تنفيذ زيادة الحد الأدنى للمعاشات. وأوضح اللواء عوض أن الحد الأدنى الحالي للمعاشات يبلغ 1105 جنيهات، وسيتم رفعه في يناير 2024 إلى 1300 جنيه، مما يعني زيادة قدرها 195 جنيهًا للمعاشين الذين يستفيدون من الحد الأدنى.

وبخصوص الحد الأقصى للمعاشات، أكد اللواء جمال عوض أنه سيزيد من 8720 جنيهًا حاليًا إلى 10080 جنيه في الأول من يناير 2024، مع زيادة قدرها 1360 جنيهًا للمعاشين الذين يحصلون على الحد الأقصى.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن استعداداتها لتنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك إلى 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من يناير المقبل.

وختامًا، أشارت وزارة التضامن إلى أن صرف معاشات يناير 2024 بالزيادة الجديدة سيبدأ في الأول من يناير، استمرارًا على مدى 6 أيام متتالية، وسيتم صرف المعاشات في عدة وسائل، بما في ذلك مكاتب ومنافذ البريد المصري، ومنافذ شركة فوري، وماكينات الصرف الآلي للبنوك “ATM”، والمحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول، بالإضافة إلى منافذ شركة فوري.

وتوفر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، حيث يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام بسهولة عن معاشات يناير 2024 بإدخال الرقم القومي عبر الرابط الخاص بالاستعلام.