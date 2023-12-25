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« الموظفين محظوظين في السنة الجديدة » .. جدول الإجازات الرسمية 2024 في السعودية .. بدأ العد التنازلي لاستقبال إجازات السنة الجديدة
جدول الإجازات الرسمية 2024 في السعودية
جدول الإجازات الرسمية 2024 في السعودية، يبحث المواطنون عن جداول العطل الرسمية لهذا العام الجديد لتنظيم وتخطيط أوقاتهم بشكل أفضل، سواء للرحلات أو التنزهات، حيث تمثل العطل الرسمية لحظات هامة للاسترخاء والاستمتاع بالأوقات مع العائلة والأصدقاء.
جدول الإجازات الرسمية في السعودية 2024
|اليوم
|تاريخ الإجازة
|مدة الإجازة
|يوم التأسيس السعودي
|يوم الخميس 22 فبراير 2024
|يوم واحد
|عيد الفطر
|من 1 إلى 3 شوال 1445
|ثلاثة أيام
|عيد الأضحى
|من 10 حتى 14 ذو الحجة 1445
|أربعة أيام
|اليوم الوطني
|الاثنين 23 سبتمبر 2024
|يوم واحد
العطل الرسمية في السعودية 2024
بالطبع، إليك تفاصيل العطل الرسمية في المملكة العربية السعودية لعام 2024:
- يوم التأسيس: يوم الخميس الموافق 22 فبراير، يُعتبر هذا اليوم ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1727 ميلادي، ويُعتبر يومًا رسميًا للاحتفال به وتخصيصه للعطلة الرسمية.
- عيد الفطر: يبدأ يوم الجمعة الموافق 29 رمضان ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 شوال، ويُعتبر هذا العيد مناسبة دينية تحتفل بها المسلمون بإقامة صلاة العيد وتبادل التهاني وزيارة الأقارب والأصدقاء.
- يوم عرفة وعيد الأضحى: تبدأ الاحتفالات بيوم عرفة وتستمر حتى يوم عيد الأضحى، حيث يعتبر هذا الوقت مرتبطًا بموسم الحج والاحتفالات بذبح الأضاحي وإقامة الولائم والاجتماعات العائلية.
- اليوم الوطني: يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر وتستمر حتى يوم 25 من شهر سبتمبر، وهو مناسبة للاحتفال بتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود، ويُعتبر يومًا رسميًا للاحتفالات الوطنية وتخصيصه للعطلة الرسمية.
القواعد العامة للإجازات الرسمية
هذه القواعد العامة للإجازات الرسمية تهدف إلى تنظيم حقوق الموظفين وتعويضهم في حالات تقاطع الإجازات مع العطل الرسمية:
- إذا تزامنت إجازة رسمية مع عطلة نهاية الأسبوع، يتم تعويض الموظف بيوم إجازة إضافي في اليوم السابق أو التالي للعطلة.
- في حال تزامن اليوم الوطني مع عطلة عيدي الفطر أو الأضحى، لا يُمنح الموظف يوم إضافي كتعويض.
- كل عامل يستحق إجازة بأجر كامل في جميع العطلات، سواء كانت لعيدي الفطر والأضحى واليوم الوطني أو يوم التأسيس.
- إذا تزامنت إجازة العامل السنوية مع أي عطلة رسمية، يتم تمديد الإجازة السنوية بعدد أيام العطلة الرسمية المتزامنة خلال فترة الإجازة السنوية.