« الموظفين محظوظين في السنة الجديدة » .. جدول الإجازات الرسمية 2024 في السعودية .. بدأ العد التنازلي لاستقبال إجازات السنة الجديدة

جدول الإجازات الرسمية 2024 في السعودية، يبحث المواطنون عن جداول العطل الرسمية لهذا العام الجديد لتنظيم وتخطيط أوقاتهم بشكل أفضل، سواء للرحلات أو التنزهات، حيث تمثل العطل الرسمية لحظات هامة للاسترخاء والاستمتاع بالأوقات مع العائلة والأصدقاء.

جدول الإجازات الرسمية في السعودية 2024

اليوم تاريخ الإجازة مدة الإجازة يوم التأسيس السعودي يوم الخميس 22 فبراير 2024 يوم واحد عيد الفطر من 1 إلى 3 شوال 1445 ثلاثة أيام عيد الأضحى من 10 حتى 14 ذو الحجة 1445 أربعة أيام اليوم الوطني الاثنين 23 سبتمبر 2024 يوم واحد

العطل الرسمية في السعودية 2024

بالطبع، إليك تفاصيل العطل الرسمية في المملكة العربية السعودية لعام 2024:

يوم التأسيس: يوم الخميس الموافق 22 فبراير، يُعتبر هذا اليوم ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1727 ميلادي، ويُعتبر يومًا رسميًا للاحتفال به وتخصيصه للعطلة الرسمية.

عيد الفطر: يبدأ يوم الجمعة الموافق 29 رمضان ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 شوال، ويُعتبر هذا العيد مناسبة دينية تحتفل بها المسلمون بإقامة صلاة العيد وتبادل التهاني وزيارة الأقارب والأصدقاء.

يوم عرفة وعيد الأضحى: تبدأ الاحتفالات بيوم عرفة وتستمر حتى يوم عيد الأضحى، حيث يعتبر هذا الوقت مرتبطًا بموسم الحج والاحتفالات بذبح الأضاحي وإقامة الولائم والاجتماعات العائلية.

اليوم الوطني: يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر وتستمر حتى يوم 25 من شهر سبتمبر، وهو مناسبة للاحتفال بتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود، ويُعتبر يومًا رسميًا للاحتفالات الوطنية وتخصيصه للعطلة الرسمية.

القواعد العامة للإجازات الرسمية

هذه القواعد العامة للإجازات الرسمية تهدف إلى تنظيم حقوق الموظفين وتعويضهم في حالات تقاطع الإجازات مع العطل الرسمية: