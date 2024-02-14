karamiish..تردد قناة كراميش الجديد 2024 نايل سات وخطوات تنزيل القناة على جهازك

تردد قناة كراميش الجديد من أهم الأشياء لدى الأسر التي بها أطفال صغار السن دون العشر سنوات، حيث تعد قناة كراميش من أفضل قنوات الأطفال الذي تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات حتى عشر سنوات، فهي الشاشة المفضلة عند كثير من الآباء والأمهات.

تردد قناة كراميش الجديد

تختم قناة كراميش بأهمية تنمية الوعي والإدراك عند الطفل العربي خاصة في المرحلة الأولى من عمره، لذلك تحرص القناة على تقديم محتوى متنوع بل وشامل أيضا، حيث يتم تقديم المسلسلات الكرتونية التي يفضلها الجميع، وبها جو من المغامرات والفكاهة، هذا بجانب تقديم فقرات أخرى أخلاقية وتربوية، بالإضافة إلى المحتوى التعليمي لقناة كراميش، وفيما يلي نتعرف على تردد قناة كراميش الجديد على كل الأقمار الصناعية التي تبث القناة.

تردد قناة كراميش على العرب سات 2024

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة كراميش على النايل سات 2024.

التردد: 10815.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ ⅚

مميزات قناة كراميش

تتميز قناة كراميش عن غيرها من قنوات الأطفال بكثير من الصفات التي جعلتها أحد أهم قنوات الأطفال في الوطن العربي ومنها التالي: