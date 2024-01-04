نزلها عندك حالًا بأسهل الخطوات “تردد قناة القاهرة الإخبارية 2024” وشاهدة أحدث الأخبار

تردد قناة القاهرة الإخبارية تعتبر قناة القاهرة الاخبارية واحدة من القنوات البارزة التابعة لمبنى الإذاعة والتلفزيون في جمهورية مصر العربية، يعتبر المحتوى الذي تقدمه القناة ذات مصداقية تامة حيث يتم التحقق منه بواسطة جهات حكومية ورسمية.

تردد قناة القاهرة الإخبارية

وفي الفترة الحالية، يبحث العديد من المتابعين عن أحدث تردد لقناة القاهرة الاخبارية عبر نايل سات لعام 2024 يأتي ذلك نظرا لاهتمام القناة بنقل الأحداث المتعلقة بالقضيه الفلسطينية، حيث تقوم بتغطية الأحداث في قطاع غزة بشكل مستمر يمكن الاعتماد على قناة القاهرة الاخبارية لمتابعة الأحداث على مدار 24 ساعة في اليوم دون انقطاع طوال أيام الأسبوع.

تردد قناة القاهرة الإخبارية

القمر الصناعي: النايل سات.

بينما التردد: 11747.

الإستقطاب: عمودي.

بينما تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الإعلاميين في قناة القاهرة الإخبارية

أميمة تمام

محمد عبد الرحمن

أحمد أبو زيد

خيري حسن

عادل حمودة

حساني بشير

برامج قناة القاهرة الإخبارية

تتميز قناة القاهرة الإخبارية بتوفير مجموعة متنوعة من البرامج التي تغطي مختلف الجوانب والمجالات، تتنوع هذه البرامج لتلبية اهتمامات واحتياجات المشاهدين.

برنامج ثم ماذا حدث

برنامج صباح جديد

برنامج واجه الحقيقة

برنامج هذا المساء

خطوات ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية