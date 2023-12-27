بشرى سارة للكل “قانون التصالح فى مخالفات البناء” هيخليك تبني 12 و15 دور كمان .. أعرف التفاصيل امتى

بالتزامن مع موافقة الرئيس السيسي يبحث الكثير من المواطنين عن قانون التصالح بمخالفات البناء حيث تم إصدار القانون الجديد والذي وافق عليه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وهو القانون رقم 187 لسنة 2023 وذلك للتصالح على مخالفات البناء وجعلها قانونية ، وذلك بعد الكثير من عمليات الازالة التي تعرض لها الكثير من المواطنين وخاصة في محافظات شمال الدلتا وخلال السطور التالية نكشف المزيد من التفاصيل حول قانون التصالح بمخالفات البناء.

قانون التصالح فى مخالفات البناء

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن قانون التصالح فى مخالفات البناء حيث يعمل قانون تصالح مخالفات البناء على تقنين أوضاعها ، كما تم تمديد فترة العمل بالقانون الجديد لتحقيقه الاستفادة لأكبر عدد من المواطنين وكذلك الجهات الحكومية المختلفة ، ومن الجدير بالذكر أن الأموال التي يتم جمعها من قانون التصالح يتم الاستفادة منها في تطوير خدمات البنية التحتية التي تعرضت للإهمال بسبب عمليات البناء التي تمت بهذه الأماكن ، وقد أعلنت الحكمة المصرية في الجري الرسمية عن شروط قانون التصالح فى مخالفات البناء.

ما هي شروط قانون التصالح فى مخالفات البناء؟

يبحث الكثير من المواطنين عن شروط قانون التصالح فى مخالفات البناء وذلك للتقديم على التصالح في أقرب وقت وقد أعلنت الحكومة المصرية عن شروط قانون التصالح الجديد وهي كالتالي :