هنا.. جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي ترم اول 2024 بعد اعتماده من وزارة التربية والتعليم في جميع المحافظات

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي ترم اول 2024، تم الاعلان عن جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي ترم اول 2024 جميع المحافظات خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما اعتمدته وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الاول وفقا لخريطة التقويم الدراسي للعام الجاري، حيث ستنطلق امتحانات نصف العام لكل الصفوف الدراسية في يناير القادم بكافة المحافظات.

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي ترم اول 2024

واليكم ننشر جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي ترم اول 2024 بعدما اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في كافة المحافظات، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 بالجيزة وذلك قبيل أيام فقط من انطلاق امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل في كافة المراحل التعلمية وطلاب الشهادة الإعدادية بجميع مدارس المحافظات والذي جاء كما يلي:-

يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024 امتحان مادةالهندسة ومادة العلوم.

يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة اللغة الأجنبية.

يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي ترم اول 2024 محافظة الفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الفيوم جدول امتحانات الترم الأول لكافة طلاب صفوف النقل في كافة المراحل التعلمية، ليكون جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي ترم اول 2024 كما يلي:

يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024 امتحان مادة العلوم.

يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الهندسة.

يوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء.

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي ترم اول 2024 محافظة كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة كفر الشيخ جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي ترم اول 2024: